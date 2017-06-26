Болельщики Кубка конфедераций не смогут оспорить решения о блокировке FAN ID

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«Существует ряд критериев, по которым происходит оценка того, насколько конкретный человек представляет угрозу при нахождении на стадионе. Это соответствует регламенту проведения соревнований, и ФИФА находится в курсе ситуации. Локализация деятельности отдельных людей производится в рамках договоренностей с ФИФА и Оргкомитетом “Россия-2018” по проведению мероприятий Кубка конфедераций на высоком уровне», — сообщил «Интерфаксу» в понедельник информированный источник.

Цитата Паспорт болельщика — обязательный документ для посещения матчей Кубка конфедераций FIFA 2017 года, который необходимо получить после покупки билета на матч. Наличие паспорта болельщика позволит зрителям турнира комфортно и быстро пройти на стадионы, а также спланировать передвижение по РФ с учетом бесплатных маршрутов. Иностранным болельщикам при предъявлении FAN ID разрешен безвизовый въезд в РФ.

Он отметил, что решения о блокировке паспорта болельщика принимаются исходя из информации о бэкграунде каждого конкретного человека.

«Можно говорить о сотнях заблокированных FAN ID. При этом обычным людям никто ничего не блокирует, так как их имен нет в базах спецслужб. Механизм подобных блокировок не предусматривает обратной связи. То есть люди в принципе не имеют возможности оспорить блокировку FAN ID», — подчеркнул собеседник агентства.

По словам источника, усилению подобных мер безопасности способствовало, в том числе, введение нового регламента ФИФА, предусматривающего жесткие меры по борьбе с расизмом. «Согласно текущему регламенту ФИФА, арбитр может просто отменить футбольный матч, если на стадионе будет зафиксировано проявление расизма. В этих условиях контроль за болельщиками был усилен», — пояснил собеседник агентства.

Вместе с тем, по словам генерального директора оргкомитета «Россия-2018» Алексея Сорокина, случаи блокировки FAN ID были единичными. «Это не наша компетенция. Считаю, что это были единичные случаи, людям могли запретить посетить матч по причине того, что им запрещено это делать по закону, либо они предоставили не достоверную информацию. Повторюсь, это были единичные случаи», — сказал Сорокин.

Ранее в СМИ и социальных сетях появились сообщения о массовых случаях блокировки паспортов болельщика Кубка конфедераций FIFA 2017 года без объяснения причин.