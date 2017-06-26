Предложивший дать в морду Жиркову депутат отказался извиняться

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«Я готов сесть за стол переговоров, разговаривать и обсуждать, но вот требовать — это не по адресу. В такой трактовке разговора не получится. Если профсоюз спортсменов обращается ко мне с просьбой встретиться, то мы можем сесть за стол переговоров, обсудить сложившуюся ситуацию, дабы сгладить конфликт», — заявил Лебедев.

24 июня Лебедев предложил игрокам сборной «дать в морду» Жиркову, получившему красную карточку во втором тайме матча Кубка конфедераций с мексиканцами. Доигрывавшие встречу в меньшинстве россияне уступили и покинули Кубок конфедераций. Предложение Лебедева раскритиковали в Российском футбольном союзе (РФС), Общероссийский профессиональный союз футболистов (ОПСФ) выразил намерение добиться от депутата извинений.

В Госдуме Лебедев представляет фракцию ЛДПР, которую возглавляет его отец Владимир Жириновский. Кроме того, он состоит в исполнительном комитете РФС.