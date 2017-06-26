Гилерме: Нельзя казнить Акинфеева за ошибку в матче с Мексикой

«Ошибки случаются, и легко говорить о них со стороны. Но всем, кто внутри команды, нелегко. Нельзя казнить Игоря, он не раз спас нас в игре с Португалией, сделал несколько сейвов. Мы, например, грешили при завершении атак. В целом мы могли бы сыграть и получше, несмотря на то что действовали неплохо», — цитирует Гилерме GloboEsporte.