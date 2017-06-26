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Кубок конфедераций по футболу 2017
До финала Кубка конфедераций
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Португалия 1
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Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
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Группа B
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Австралия 1
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Чили 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30195712/
26 июня 2017, 18:00 | Чемпионат.com

Гилерме: Нельзя казнить Акинфеева за ошибку в матче с Мексикой

Вратарь сборной России Гилерме поддержал партнёра по национальной команде Игоря Акинфеева, который во время матча 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций с Мексикой (1:2) допустил грубую ошибку, которая привела к решающему голу.

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© РИА "Новости"

«Ошибки случаются, и легко говорить о них со стороны. Но всем, кто внутри команды, нелегко. Нельзя казнить Игоря, он не раз спас нас в игре с Португалией, сделал несколько сейвов. Мы, например, грешили при завершении атак. В целом мы могли бы сыграть и получше, несмотря на то что действовали неплохо», — цитирует Гилерме GloboEsporte.
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