Черчесов, смотри, какая команда! 11 «других» футболистов для сборной России

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«Других у нас нет» — стандартная фраза, когда мы начинаем ругать игроков сборной России за очередное поражение. Неужели и правда нет?

Есть! Во всяком случае мы смогли найти сразу 11 футболистов, которых главный тренер национальной сборной, Станислав Черчесов, обделил вниманием. Из них, как нам кажется, можно было бы собрать весьма неплохую команду.

Сразу скажем, что мы не включали в этот список футболистов вроде Алана Дзагоева, Дениса Черышева или Марио Фернандеса, которые не смогли попасть в состав на домашний Кубок конфедераций из-за травм. Здесь — те игроки, которые готовы выходить на поле хоть сейчас — только позовите.

Артем Ребров

Голкипер московского «Спартака» Артем Ребров в этом сезоне играл стабильно и стал одним из главных творцов победы красно-белого клуба в чемпионате страны. Многие специалисты даже сходились во мнении, что именно его можно было бы назвать лучшим стражем ворот по итогам первенства.

Георгий Щенников

Да, левому защитнику ЦСКА порой не хватает атакующего потенциала. Зато в защите он играет не хуже, чем тот же Комбаров или Жирков. Опыта — хоть отбавляй. Относительная молодость и скорость помогла бы ему на Кубке конфедераций.

Василий Березуцкий

Василий не завершал карьеру в сборной России. Он ее приостановил. По первому зову «армеец» готов вернуться в национальную команду. А по статистике он — один из лучших защитников чемпионата страны — лучше, чем большинство из центральных защитников «обновленной» сборной России.

Сергей Игнашевич

Да, Сергея можно назвать уже дедушкой нашего футбола. Но и он мог бы тряхнуть стариной. Во всяком случае в чемпионате года не мешают ему играть на уровне защитников сборной России, а в большинстве случаев — и лучше. Правда, международную карьеру он все же завершил. Но просьбе, скажем, Виталия Мутко, отказать Игнашевичу было бы очень сложно.

Вячеслав Караваев

На правом фланге нашей обороны можно было бы прибавить и атакующего потенциала — вызвать в команду Вячеслава Караваева. Российский защитник был признан лучшим футболистом пражской «Спарты». Он же стал и одним из лучших распасовщиков всего чемпионата Чехии. Если у тебя травмирован первый номер обороны на этой позиции, Марио Фернандес — почему бы не попробовать молодого да перспективного? Хотя бы попробовать в товарищеской встрече….

Игорь Денисов

Полузащитник «Динамо» Игорь Денисов — как минимум один из лучших опорников чемпионата России, а по статистике — так и вовсе лучший. Но со Станиславом Черчесовым у него просто не сложились отношения — еще, когда тренер работал в «Динамо». В итоге личные мотивы перевесили — при Черчесове Денисова в сборную не вызвали ни разу.

Павел Мамаев

Да своенравный, да острый на язык, да с целым шлейфом скандалов… Но он — один из лучших центральных полузащитников, который и в опорной зоне может подсобить, и комбинационной игры в центре добавить, и пас форварду на рандеву с вратарем отдать — Павел Мамаев. Неужели все дело в скандале с шампанским годичной давности?

Олег Шатов

Не удостоился вызова в сборную и Олег Шатов. Почему? То ли игрового времени в «Зените» при Мирче Луческу ему не хватило, то ли физические кондиции вызывали у главного тренера сомнения. Факт остается фактом — один из лучших полузащитников страны даже не попал в расширенный состав.

Олег Иванов

Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Олег Иванов на протяжении трех последних сезонов, в том числе и при Черчесове во главе «Терека», по итогам чемпионата страны входит в тройку лучших диспетчеров с российским паспортом. Но в сборной места в центре полузащиты игрок «Ахмата» так и не удостоился. Даже в расширенный состав не попал.

Андрей Аршавин

Как бы смешно это ни звучало, но Андрей Аршавин действительно мог бы помочь сборной России. Мы целую статью написали о том, что по статистике он уж точно выглядит не хуже, чем нападающие, вызванные в команду Станиславом Черчесовым, а по многим показателям — на голову сильнее. Да и по игре не сказать, чтобы Аршавина не хватало на целый матч.

Артем Дзюба

История с Артемом Дзюбой отдает душком. Футболист проводит за свой клуб полный сезон, за год лишь раз сыграв за сборную — каждый раз приехать в команду ему якобы мешают загадочные травмы. а через неделю он, как ни в чем ни бывало играет за клуб. Перед кубком конфедераций он попадает в состав, но скоропостижно покидает команду под покровом тайны — без всяких объяснений. Официально: травмы нет, но на сто процентов отдавать себя н поле в команде Станислава Черчесова он не может. Зато в «Зените» и на сборах работает, и в контрольных матчах участие принимает и тренера сборной троллить успевает.

Отличная команда? А ведь к ней еще и полноценную скамейку запасных можно придумать: Лунев, Беленов, Семенов, А. Березуцкий, Камболов, Оздоев, Терентьев, Набиуллин, Юсупов, Емельянов, Кокорин, в конце концов.