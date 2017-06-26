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Два гола Тимо Вернера позволили немцам занять первое место в группе и в полуфинале выйти не на действующих чемпионов Европы, а на мексиканскую команду.

Вернер на протяжении всего матча действовал в позиции выдвинутого форварда в рамках тактического построения команды 3−4−3. Нападающий в меньшей степени был задействован в конструктивной фазе, однако с высокой степенью эффективности встречался с мячом в дальней трети поля. Он регулярно использовал открывания в движении в разрывах между фланговыми и центральными защитниками Камеруна. Выход на мяч в открытых зонах позволял Вернеру принимать мяч без опеки и за счет скоростного ведения проникать к периметру штрафной из фланговых зон.

Форвард принял участие в восьми единоборствах, без учета обводок — лишь в трех. Фактически все передачи партнеров, за исключением единичных случаев, нападающий принимал без давления.

Несмотря на высокую плотность оборонительного построения соперника, Вернер продемонстрировал отменную точность передач — 89%. Смещение в дальнюю четверть поля нападающий регулярно завершал точными переводами на партнеров, выдвигающихся к границе штрафной вторым темпом. При этом форвард демонстрировал высокую мобильность перемещений и качественную игру в открываниях вблизи ворот. После вывода мяча на партнеров грамотно использовал пространство между линией обороны и вратарем оппонентов для неожиданных выходов из офсайда на свободном участке.

Это позволяло ему очень эффективно действовать в завершающей фазе, все пять ударов форвард нанес из пределов штрафной площади сборной Камеруна. Как следствие четыре из них были точны, два завершились голами. В завершающем матче групповой стадии Вернер нанес почти половину точных ударов сборной Германии — четыре из девяти.