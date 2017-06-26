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Кубок конфедераций по футболу 2017
До финала Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
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18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
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Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
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тв
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Чили
тв
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30194397/
26 июня 2017, 16:47 | ТАСС

Гидрометцентр прогнозирует дождливую погоду во время финала Кубка конфедераций

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Финальный матч Кубка конфедераций, который состоится 2 июля в Санкт-Петербурге, пройдет при дождливой погоде. Об этом в пресс-центре для неаккредитованных журналистов сообщил директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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© AFP 2017

«В Санкт-Петербурге вечером 2 июля будет сложная погода — облачно и дождливо, распространение областей низкого давления. Температура — от 12 до 15 градусов, грозы и порывистого ветра не планируется», — заявил Вильфанд.

«Отмечу, что данный прогноз будет обновляться каждый день, он не является окончательным», — отметил он.

Матч за третье место пройдет 2 июля в Москве. «С 13 до 18 часов в столице будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, есть вероятность грозы. Температура высокая — от 24 до 27 градусов, юго западный ветер со скоростью 5−10 метров в секунду», — рассказал директор Гидрометцентра РФ.

Вильфанд сообщил, что прогноз погоды во время проведения полуфиналов выглядит лучше. Полуфинал между командами Португалии и Чили пройдет 28 июля в Казани, днем позже в Сочи вторую путевку в финал разыграют сборные Германии и Мексики. «В Казани мы прогнозируем переменную облачность без осадков, температура с наступлением вечера опустится с 17 до 14 градусов. В Сочи также переменная облачность без осадков, с наступлением вечера прогнозируется понижение температуры с 23 до 20 градусов», — рассказал он.

«В полуфиналах играть будет в одно удовольствие», — резюмировал Вильфанд.
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