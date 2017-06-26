Гидрометцентр прогнозирует дождливую погоду во время финала Кубка конфедераций
МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Финальный матч Кубка конфедераций, который состоится 2 июля в
Санкт-Петербурге, пройдет при дождливой погоде. Об этом в пресс-центре для неаккредитованных журналистов сообщил директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
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«Отмечу, что данный прогноз будет обновляться каждый день, он не является окончательным», — отметил он.
Матч за третье место пройдет 2 июля в Москве. «С 13 до 18 часов в столице будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, есть вероятность грозы. Температура высокая — от 24 до 27 градусов, юго западный ветер со скоростью 5−10 метров в секунду», — рассказал директор Гидрометцентра РФ.
Вильфанд сообщил, что прогноз погоды во время проведения полуфиналов выглядит лучше. Полуфинал между командами Португалии и Чили пройдет 28 июля в Казани, днем позже в Сочи вторую путевку в финал разыграют сборные Германии и Мексики. «В Казани мы прогнозируем переменную облачность без осадков, температура с наступлением вечера опустится с 17 до 14 градусов. В Сочи также переменная облачность без осадков, с наступлением вечера прогнозируется понижение температуры с 23 до 20 градусов», — рассказал он.
«В полуфиналах играть будет в одно удовольствие», — резюмировал Вильфанд.
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