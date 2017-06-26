Россия не попадет на домашний ЧМ? Германия раскручивает допинг-скандал в сборной

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Это утверждают журналисты английской еженедельной газеты Mail on Sunday в материале, перевод которого мы уже публиковали у нас на сайте — Россия на игле. Нашу сборную подозревают в употреблении допинга.

К английским коллегам подключились и немецкие журналисты из таблоида Bild, которые сначала обещали бойкотировать российский Кубок конфедераций, но потом все же приехали, чтобы раскритиковать посещаемость матча Германия — Новая Зеландия в Сочи.

В Германии пошли дальше обычной констатации факта — задаются вопросом, а может ли Россия стать первой в истории хозяйкой чемпионата мира, которая не попадет на домашний турнир. Имеется в виду, естественно, дисквалификация в случае, если подозрения в употреблении допинга оправдаются. Предлагаем ознакомиться с материалом, опубликованным в Bild.

Может ли Россия пропустить домашний чемпионат мира?

Футбольная команда в полном составе подозревается в употреблении допинга! По данным Mail on Sunday, такие обвинения в адрес сборной России проверяет ФИФА.

Подозрение: Футбольная сборная России могла быть частью государственной допинг-программы. Помимо 23-х футболистов сборной на чемпионате мира еще 11 игроков находятся в списке из более чем 1000 спортсменов, связанных с допингом. Автором списка, который использует Всемирное антидопинговое агентство, стал Ричард Макларен. Пока никаких конкретных обвинений против российских футболистов выдвинуто не было.

Допинговый скандал в России! Какими будут его последствия для чемпионата мира 2018 года? Могут ли отстранить хозяев от участия в домашнем турнире?

В первую очередь: это очень, очень маловероятно.

В антидопинговых правилах ФИФА существует дополнение к статье 32 («санкции против клуба или ассоциации») — предусмотрены следующие санкции в случае, если «более двух членов команды нарушили антидопинговые правила»:

а) снятие очков;.

б) техническое поражение;.

в) дисквалификация результатов и исключение команды из соревнований;.

г) финансовые санкции.

Цитата Проблема: Россия попадает на чемпионат мира автоматически, на правах хозяев, поэтому она не принимала участия в квалификационном турнире — нет результата, который можно отменить.

Более вероятно, что последуют санкции по отношению к каждому из провинившихся футболистов. Пятеро футболистов из списка принимали участие в матчах Кубка конфедераций. Это: голкипер Игорь Акинфеев, экс-звезда «Челси» Юрий Жирков, Александр Самедов, Денис Глушаков (оба из «Спартака») и Максим Канунников («Рубин», Казань).

Они могут быть дисквалифицированы (минимум на два года) — пропустят чемпионат мира, который пройдет у них на родине.

Интересно, но, согласно ФИФА, все допинг-тесты, которые российские игроки сдавали на чемпионате мира Бразилии, где Россия заняла третье место в группе за спиной у Бельгии и Алжира, дали отрицательные результаты. На турнире анализ крови и мочи стандартно сдается двумя футболистами каждой из команд в каждом из матчей.

Цитата В ФИФА подтвердили, что в отношении игроков сборной России открыто расследование по подозрению в употреблении допинга. Однако, никаких комментариев на этот счет, основываясь только на докладе Макларена, в организации дать не могут.

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В июле и декабре 2016 года канадский юрист Макларен представил два доклада на тему допинга в России. Независимое расследование предоставило доказательства, что атлеты были вовлечены в систематическое, спонсируемое государством, использование запрещенных препаратов в 2011—2015 годах. Среди более чем 30-ти видов спорта был и футбол. Уже в первом докладе Макларена были упомянуты 643 фамилии спортсменов, среди которых были и 11 футболистов.