Россия не попадет на домашний ЧМ? Германия раскручивает допинг-скандал в сборной
Если вы забыли, или еще не знали, — сборная России по футболу в полном составе подозревается в употреблении допинга на чемпионате мира 2014 года, который проходил в Бразилии.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Это утверждают журналисты английской еженедельной газеты Mail on Sunday в материале, перевод которого мы уже публиковали у нас на сайте — Россия на игле. Нашу сборную подозревают в употреблении допинга.
К английским коллегам подключились и немецкие журналисты из таблоида Bild, которые сначала обещали бойкотировать российский Кубок конфедераций, но потом все же приехали, чтобы раскритиковать посещаемость матча Германия — Новая Зеландия в Сочи.
В Германии пошли дальше обычной констатации факта — задаются вопросом, а может ли Россия стать первой в истории хозяйкой чемпионата мира, которая не попадет на домашний турнир. Имеется в виду, естественно, дисквалификация в случае, если подозрения в употреблении допинга оправдаются. Предлагаем ознакомиться с материалом, опубликованным в Bild.
Может ли Россия пропустить домашний чемпионат мира?
Футбольная команда в полном составе подозревается в употреблении допинга! По данным Mail on Sunday, такие обвинения в адрес сборной России проверяет ФИФА.
Подозрение: Футбольная сборная России могла быть частью государственной
Допинговый скандал в России! Какими будут его последствия для чемпионата мира 2018 года? Могут ли отстранить хозяев от участия в домашнем турнире?
В первую очередь: это очень, очень маловероятно.
В антидопинговых правилах ФИФА существует дополнение к статье 32 («санкции против клуба или ассоциации») — предусмотрены следующие санкции в случае, если «более двух членов команды нарушили антидопинговые правила»:
а) снятие очков;.
б) техническое поражение;.
в) дисквалификация результатов и исключение команды из соревнований;.
г) финансовые санкции.
Более вероятно, что последуют санкции по отношению к каждому из провинившихся футболистов. Пятеро футболистов из списка принимали участие в матчах Кубка конфедераций. Это: голкипер Игорь Акинфеев,
Они могут быть дисквалифицированы (минимум на два года) — пропустят чемпионат мира, который пройдет у них на родине.
Интересно, но, согласно ФИФА, все
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В июле и декабре 2016 года канадский юрист Макларен представил два доклада на тему допинга в России. Независимое расследование предоставило доказательства, что атлеты были вовлечены в систематическое, спонсируемое государством, использование запрещенных препаратов в 2011—2015 годах. Среди более чем 30-ти видов спорта был и футбол. Уже в первом докладе Макларена были упомянуты 643 фамилии спортсменов, среди которых были и 11 футболистов.
Ответственный за спорт в России Виталий Мутко прокомментировал агентству ТАСС: «В футболе допинга никогда не было и не будет». Затем раздраженно добавил: «Не обращайте на них внимание — они с 2010 года пишут о нас
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