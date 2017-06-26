Гусев: Португальцы выиграют Кубок конфедераций, Криштиану Роналду в прекрасной форме

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Португальцы в группе А сыграли вничью с командой Мексики (2:2), победили сборные России (1:0) и Новой Зеландии (4:0). Команда Фернанду Сантуша 28 июня в полуфинале Кубка конфедераций сыграет со сборной Чили. В другом полуфинальном матче встретятся сборные Германии и Мексики.