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Кубок конфедераций по футболу 2017
До финала Кубка конфедераций
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30192835/
26 июня 2017, 15:06 | Р-Спорт

Гусев: Португальцы выиграют Кубок конфедераций, Криштиану Роналду в прекрасной форме

МОСКВА, 26 июн — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Сборная Португалии по футболу выиграет Кубок конфедераций, нападающий Криштиану Роналду находится в прекрасной форме, считает бывший хавбек сборной России Ролан Гусев.

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© РИА "Новости"

Португальцы в группе А сыграли вничью с командой Мексики (2:2), победили сборные России (1:0) и Новой Зеландии (4:0). Команда Фернанду Сантуша 28 июня в полуфинале Кубка конфедераций сыграет со сборной Чили. В другом полуфинальном матче встретятся сборные Германии и Мексики.

«Очень интересные полуфинальные пары на Кубке конфедераций, будет яркий футбол. Все эти четыре сборные мне очень понравились. Те команды, которые должны были выйти в полуфинал турнира, и оказались там. Все закономерно, к сожалению, для нашей сборной. Думаю, что в финал выйдут команды Португалии и Германии. Очень сложно предугадать, кто в итоге выиграет Кубок конфедераций. Считаю, что победят все-таки португальцы. Криштиану Роналду сейчас в прекрасной форме», — сказал Гусев агентству «Р-Спорт» по телефону.
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