Гусев: Португальцы выиграют Кубок конфедераций, Криштиану Роналду в прекрасной форме
МОСКВА, 26 июн —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Сборная Португалии по футболу выиграет Кубок конфедераций, нападающий Криштиану Роналду находится в прекрасной форме, считает бывший хавбек сборной России Ролан Гусев.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Португальцы в группе А сыграли вничью с командой Мексики (2:2), победили сборные России (1:0) и Новой Зеландии (4:0). Команда Фернанду Сантуша 28 июня в полуфинале Кубка конфедераций сыграет со сборной Чили. В другом полуфинальном матче встретятся сборные Германии и Мексики.
«Очень интересные полуфинальные пары на Кубке конфедераций, будет яркий футбол. Все эти четыре сборные мне очень понравились. Те команды, которые должны были выйти в полуфинал турнира, и оказались там. Все закономерно, к сожалению, для нашей сборной. Думаю, что в финал выйдут команды Португалии и Германии. Очень сложно предугадать, кто в итоге выиграет Кубок конфедераций. Считаю, что победят
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter