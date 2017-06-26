Гагарина, Крид и DJ Smash выступят на церемонии закрытия Кубка конфедераций
С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 июн —
Р-Спорт, Тарас Барабаш. Звезды российской эстрады Полина Гагарина, Егор Крид и DJ Smash выступят во время церемонии закрытия Кубка конфедераций по футболу, которая состоится 2 июля перед финалом, сообщил «Р-Спорт» представитель оргкомитета «Россия-2018».
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Церемония закрытия Кубка конфедераций состоится 2 июля на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 19:15 мск, финальный матч — в 21:00 мск.
Церемония закрытия отправит болельщиков в путешествие во времени и начнется с запуска часов.
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