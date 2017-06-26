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https://sport.mail.ru/football2017/news/30192832/
26 июня 2017, 15:27 | Р-Спорт

Гагарина, Крид и DJ Smash выступят на церемонии закрытия Кубка конфедераций

С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 июн — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Звезды российской эстрады Полина Гагарина, Егор Крид и DJ Smash выступят во время церемонии закрытия Кубка конфедераций по футболу, которая состоится 2 июля перед финалом, сообщил «Р-Спорт» представитель оргкомитета «Россия-2018».

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© РИА "Новости"

Церемония закрытия Кубка конфедераций состоится 2 июля на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 19:15 мск, финальный матч — в 21:00 мск.

Церемония закрытия отправит болельщиков в путешествие во времени и начнется с запуска часов. Хореограф-постановщик первого эпизода церемонии — финалист российских и международных конкурсов, включая проект «Танцуй на Первом» и «Танцы на ТНТ», артист санкт-петербургского театра «Ленинград Центр» Станислав Литвинов.

«Режиссер-постановщик церемонии, обладатель премии “ТЭФИ” Феликс Михайлов доверил мне постановку хореографии еще одного эпизода, который также имеет отношение к путешествию, но уже не только по времени, но и по истории Кубка конфедераций, — рассказал Литвинов “Р-Спорт”. — Это будет настоящий парад победителей с участием огромных кукол, которыми будут управлять наши ребята-артисты под руководством Ноны Булыгиной. Будет много интересного и необычного. Приходите».

Эпизод под названием «Балетный класс» готовит российская балерина, лауреат высшей театральной премии «Золотой Софит» и «Душа танца» заслуженная артистка России Вера Арбузова. В церемонии открытия Кубка конфедераций-2017 Арбузова исполнила сольную партию Жар-Птицы, а в рамках церемонии закрытия выступает в качестве хореографа-постановщика эпизода, посвященного российскому балету. «Я думала, что это волнительно, но нет. Гораздо волнительнее для меня, когда ты отвечаешь за 50 человек, за то, чтобы они вовремя пришли, вовремя вышли, знали всю хореографию. Когда ты отвечаешь за кого-то, а не только за себя — это волнительно», — сказала Арбузова «Р-Спорт».

Во время интервью с хореографами шла репетиция эпизода, включающего фрагмент спектакля театра «Ленинград Центр» «Прекрасная М» с участием артисток театра Милы Степановой, Валерии Туровой, Виолетты Жигалиной, а также участницы ярких танцевальных телепроектов, актрисы и фотомодели Кейко Ли.
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