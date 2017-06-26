Юрий Жирков: Судейство в матче с Мексикой было странным

Футболист «Зенита» был удален на 68-й минуте встречи, получив вторую желтую карточку за удар соперника в лицо. Также в начале игры не был назначен пенальти после падения Жиркова в штрафной мексиканцев в борьбе с Эктором Морено.

— Я почувствовал удар по ноге, — цитируют «Известия» Жиркова. — Скорее всего, это был пенальти, но когда судья не свистнул, то я подумал, что он попросит повтор. Однако игра продолжилась. Затем он попросил повтор, когда в штрафной был сбит Смолов. Но и там было принято решение не в нашу пользу. На мой взгляд, судейство было странным. Почти все спорные эпизоды трактовались в пользу Мексики. Испытываю чувство опустошения.