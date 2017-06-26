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Кубок конфедераций по футболу 2017
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30192394/
26 июня 2017, 16:24 | Спорт-Экспресс

Юрий Жирков: Судейство в матче с Мексикой было странным

Защитник сборной России Юрий Жирков отметил неоднозначность судейства в матче группового турнира Кубка конфедераций с Мексикой (1:2).

Футболист «Зенита» был удален на 68-й минуте встречи, получив вторую желтую карточку за удар соперника в лицо. Также в начале игры не был назначен пенальти после падения Жиркова в штрафной мексиканцев в борьбе с Эктором Морено.

— Я почувствовал удар по ноге, — цитируют «Известия» Жиркова. — Скорее всего, это был пенальти, но когда судья не свистнул, то я подумал, что он попросит повтор. Однако игра продолжилась. Затем он попросил повтор, когда в штрафной был сбит Смолов. Но и там было принято решение не в нашу пользу. На мой взгляд, судейство было странным. Почти все спорные эпизоды трактовались в пользу Мексики. Испытываю чувство опустошения.
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