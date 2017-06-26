Акинфеев стал лучшим на старте Кубка конфедераций по проценту сэйвов
Голкипер сборной России Игорь Акинфеев стал лучшим на групповом этапе Кубка конфедераций по проценту отраженных ударов по его воротам. Также он лидировал по этому показателю и после второго тура.
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Российский вратарь отразил 80% ударов, нанесенных по его воротам. Всего он отразил 12 ударов в створ. На втором месте в этом рейтинге оказался чилиец Джонни Эррера, однако он провел на турнире всего один матч, в котором по его воротам нанесли лишь три удара.
Лучшим по количеству сэйвов стал австралиец Стефан Маринович. В трех матчах он отразил 22 удара по его воротам. В этой классификации Акинфеев стал вторым с 12 отраженными ударами.
Сборная России выбыла после первого этапа Кубка конфедераций. В последнем туре команде необходимо было выигрывать у мексиканцев, но россияне уступили со счетом 1:2.
Второй гол в этом матче был забит после грубой ошибки Акинфеева, который вышел за пределы штрафной и проиграл борьбу Ирвингу Лосано. Мексиканец опередил вратаря и с линии штрафной отправил мяч в сетку.
Лучшими бомбардирами первого этапа стали Криштиану Роналду, Тимо Вернер и Ларс Штиндль. Португалец и немцы забили по два гола.
Роналду чаще остальных бил по воротам — в трех матчах он нанес 12 ударов, причем половина из них пришлась в створ. Россиянин Федор Смолов в этом рейтинге стал четвертым — на его счету 10 ударов, из которых два в створ (один удар оказался голевым).
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