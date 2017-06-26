Акинфеев стал лучшим на старте Кубка конфедераций по проценту сэйвов

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Российский вратарь отразил 80% ударов, нанесенных по его воротам. Всего он отразил 12 ударов в створ. На втором месте в этом рейтинге оказался чилиец Джонни Эррера, однако он провел на турнире всего один матч, в котором по его воротам нанесли лишь три удара.

Лучшим по количеству сэйвов стал австралиец Стефан Маринович. В трех матчах он отразил 22 удара по его воротам. В этой классификации Акинфеев стал вторым с 12 отраженными ударами.

Сборная России выбыла после первого этапа Кубка конфедераций. В последнем туре команде необходимо было выигрывать у мексиканцев, но россияне уступили со счетом 1:2.

Второй гол в этом матче был забит после грубой ошибки Акинфеева, который вышел за пределы штрафной и проиграл борьбу Ирвингу Лосано. Мексиканец опередил вратаря и с линии штрафной отправил мяч в сетку.

Лучшими бомбардирами первого этапа стали Криштиану Роналду, Тимо Вернер и Ларс Штиндль. Португалец и немцы забили по два гола.

Роналду чаще остальных бил по воротам — в трех матчах он нанес 12 ударов, причем половина из них пришлась в створ. Россиянин Федор Смолов в этом рейтинге стал четвертым — на его счету 10 ударов, из которых два в створ (один удар оказался голевым).