Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кубок конфедераций по футболу 2017
До финала Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
1/2 финала
28.06 не начался Португалия
Чили
тв
1/2 финала
29.06 не начался Германия
Мексика
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/football2017/news/30191900/
26 июня 2017, 15:17 | РБК-Спорт

Акинфеев стал лучшим на старте Кубка конфедераций по проценту сэйвов

Голкипер сборной России Игорь Акинфеев стал лучшим на групповом этапе Кубка конфедераций по проценту отраженных ударов по его воротам. Также он лидировал по этому показателю и после второго тура.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

Российский вратарь отразил 80% ударов, нанесенных по его воротам. Всего он отразил 12 ударов в створ. На втором месте в этом рейтинге оказался чилиец Джонни Эррера, однако он провел на турнире всего один матч, в котором по его воротам нанесли лишь три удара.

Лучшим по количеству сэйвов стал австралиец Стефан Маринович. В трех матчах он отразил 22 удара по его воротам. В этой классификации Акинфеев стал вторым с 12 отраженными ударами.

Сборная России выбыла после первого этапа Кубка конфедераций. В последнем туре команде необходимо было выигрывать у мексиканцев, но россияне уступили со счетом 1:2.

Второй гол в этом матче был забит после грубой ошибки Акинфеева, который вышел за пределы штрафной и проиграл борьбу Ирвингу Лосано. Мексиканец опередил вратаря и с линии штрафной отправил мяч в сетку.

Лучшими бомбардирами первого этапа стали Криштиану Роналду, Тимо Вернер и Ларс Штиндль. Португалец и немцы забили по два гола.

Роналду чаще остальных бил по воротам — в трех матчах он нанес 12 ударов, причем половина из них пришлась в створ. Россиянин Федор Смолов в этом рейтинге стал четвертым — на его счету 10 ударов, из которых два в створ (один удар оказался голевым).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Гагарина, Крид и DJ Smash выступят на церемонии закрытия Кубка конфедераций

Гагарина, Крид и DJ Smash выступят на церемонии закрытия Кубка конфедераций

С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 июн — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Звезды российской эстрады Полина Гагарина, Егор Крид и DJ Smash выступят во время церемонии закрытия Кубка конфедераций по футболу, которая состоится 2 июля перед финалом, сообщил «Р-Спорт» представитель оргкомитета «Россия-2018».
Еще 7 новостей   Все новости
19 июня

«Пока ничего хорошего»: на Кубке конфедераций опробовали видеоповторы

Кубок конфедераций: кто может сыграть в полуфинале

Кубок конфедераций: лучшие кадры матча Россия — Португалия
Викторина
Кто по национальности вратарь сборной России Гильерме?