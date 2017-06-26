Когда отдыхают богатые: рабочий график Криштиану Роналду и других звезд Кубка конфедераций

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Больше всего проблем футбольному миру и самой себе создала ФИФА, отдав ЧМ-2022 Катару. Одной из жертв этого решения и может стать Кубок конфедераций. Пройти он в следующий раз по идее должен за год до чемпионата мира, то есть в 2021-м, в том же Катаре. Но летом на берегах Персидского залива — жара за сорок и играть в футбол невозможно. Чемпионат мира ФИФА вопреки многочисленным протестам в футбольном сообществе передвинула на ноябрь-декабрь. Но ломать международный календарь два года подряд ей уж точно никто не позволит.

Официально о том, что в Катаре, в отличие от России, генеральной репетиции перед мировым первенством не будет, пока не объявлено. Но не найдено и решения, которое позволило бы ее провести. И это означает, что летом 2021 года мировой футбол впервые за достаточно долгое время уйдет на каникулы и насладиться полноценными отпусками смогут все звезды. Некоторым из них это, надо сказать, удается не часто.

Обыватели любят обсуждать «дикие», «шальные» деньги, в которых в наши дни купаются ведущие футболисты. Дикие — пожалуй: современный футбол деньгами вообще «перекачан». Но ни в коем случае не шальные.

В опубликованной Forbes сотне самых высокооплачиваемых спортсменов мира футболистов — девять человек, в том числе на первой (Криштиану Роналду, $93 млн в год) и третьей (Лионель Месси, $80 млн) позициях. И поверьте, ни на одного из этой девятки его миллионы с неба не свалились.

Возглавляющий список Forbes Криштиану Роналду приехал на Кубок конфедераций в конце сезона, в котором отыграл 46 официальных матчей за «Реал» и 5 — за сборную Португалии. Турнир в России добавит к ним еще пять игр. Итого — 56. В предыдущем сезоне набралось 57, и он, как и нынешний, у Роналду вышел затяжным — из-за чемпионата Европы во Франции. Столько же было годом ранее, при том что играл он после травмы колена и сразу за чемпионатом мира в Бразилии.

Следующий сезон, если сборная Португалии попадет на ЧМ-2018, затянется еще больше — Криштиану предстоит новая поездка в Россию. И тогда первое за четыре года нормальное лето, когда самый богатый спортсмен планеты сможет уйти в отпуск, для него наступит только в 2019-м.

Лидер сборной Португалии — самый дорогой игрок на Кубке конфедераций-2017. Его трансфер портал transfermarkt.com оценивает в €100 млн. На втором месте (€65 млн) — нападающий сборной Чили Алексис Санчес. Его «трудовая вахта» выглядит более впечатляюще, чем у португальца.

В последний раз чилиец, тоже проводящий за сезон по 50−60 официальных игр (в нынешнем с учетом оставшихся двух матчей на турнире в России у него их наберется 63), был в полноценном отпуске летом 2013-го. В 2014-м — чемпионат мира, в 2015-м и 2016-м — Кубок Америки, теперь — Кубок конфедераций. Через год — опять чемпионат мира (если Чили туда пробьется), в 2019-м — новый Кубок Америки.

Забыть о работе Санчесу, скорее всего, удастся не раньше лета 2020-го. Как и другой звезде сборной Чили, Артуро Видалю: с того же 2013 года полузащитник «Ювентуса» и «Баварии» живет по аналогичному графику. Семь лет без отпуска — железные люди эти чилийцы!

Впрочем, это можно сказать о большинстве футболистов сильнейших европейских клубов. От футболистов жалоб на тяжелую жизнь, понятно, не услышишь — в конце концов, грех жаловаться, когда ты молод, занят любимым делом. Но вот тренеры, менеджеры, врачи команд недовольства перенасыщенностью календаря и перегрузкой своих подопечных не скрывают. Не из человеколюбия, конечно, а из чисто практических соображений: без полноценного восстановления игровые показатели снижаются, а риск получить травму — повышается. И чем старше игрок, тем больше.

С некоторых пор ФИФА и УЕФА в годы, когда они проводят чемпионаты мира и Европы, обязывают национальные лиги завершать клубный сезон раньше обычного, чтобы игроки не приезжали в сборные измочаленными, а успевали перевести дух. В год Кубка конфедераций этого не делают — не тот масштаб у турнира, интересного по большому счету лишь тем восьми странам, чьи команды в нем участвуют. Немцы решили вопрос просто — основным звездам дали отдохнуть, а молодым — попробовать себя. Поэтому на турнир не приехали ни Мануэль Нойер, ни Месут Озил, ни Томас Мюллер, ни Тони Крос, ни автор золотого гола немцев в финале ЧМ-2014 Марио Гетце.

Сборная Германии может себе такое позволить, чемпион мира. Другие участники титулами не так избалованы, потому выставили сильнейшие составы, и на полях Москвы и Санкт-Петербурга, Казани и Сочи мы увидели и португальца Роналду, и чилийцев Санчеса с Видалем, и мексиканца Чичарито.

С будущего понедельника все они, наконец, отправятся в отпуск. Отдыхать опять придется меньше, чем им хотелось бы, но будем надеяться, что они успеют набраться сил перед долгим сезоном. Мы ведь хотим, чтобы через год они вернулись на наши стадионы в оптимальной форме, правда?