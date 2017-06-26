Сборная старалась и провалилась

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Ожидаемое фиаско

Первый в истории Кубок конфедераций, в котором принимала участие сборная России, поскольку турнир проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, закончился для национальной команды на стадии группового этапа.

Невыход в полуфинал сам по себе не является провалом и был во многом ожидаем. Российские футболисты показали отличную самоотдачу, отрезками играли очень неплохо, и все это в неоптимальном составе.

Два из трех соперников по группе А превосходили сборную России в классе. Лишь Новая Зеландия смотрелась явным аутсайдером квартета, и ее-то мы и обыграли в первом туре.

Но то же самое сделали и мексиканцы с португальцами, а вот сборная России уступила и тем, и другим.

Уступила достойно по счету (0:1 от чемпионов Европы и 1:2 от североамериканцев), в целом достойно и по развитию событий, однако сути дела это не меняет — турнир для главной команды страны закончен.

Что-то идет не так

Пусть сборная России и сыграла на своем уровне, по ходу Кубка конфедераций, словно нарыв, вскрылся ряд серьезных проблем в команде, которые заставляют как минимум задуматься.

На фоне откровенно неприятного поведения главного тренера по отношению к журналистам во время пресс-конференции после матча с Португалией стали всплывать интересные и неприятные подробности.

Вроде бы Артем Дзюба отсутствует на турнире вовсе не из-за травмы, а по причине конфликта с главным тренером. А ведь конфликтом общественность объясняет и невызов в сборную Игоря Денисова.

Не угодили Станиславу Черчесову и Александр Кокорин, Олег Шатов, голкиперы Никита Медведев и Андрей Лунев. И хотя о каких-то принципиальных разногласиях речь идет в этой группе вроде бы идет только о Кокорине, на фоне вызова в команду Владимира Габулова, Дмитрия Тарасова и Романа Шишкина, все это выглядит очень странно.

По итогам Кубка конфедераций абсолютно непонятно, чего команда под руководством Черчесова добилась за год. Стало ли света в конце тоннеля больше, чем было после провального чемпионата Европы во Франции?

Внутри у сборной России очевидно не все гладко, а нарочитое замалчивание тем конфликтов официальными лицами только усиливает впечатление.

Сборная России не показывает цельного и по-настоящему содержательного футбола, не имеет рисунка, а также ясности с тем, на кого в итоге на домашнем чемпионате мира будет сделана ставка. К тому же результата как не было, так и нет.

Мы пришли к тому, что Виталий Мутко и определенный пул экспертов, включая хоккеиста Александра Овечкина и генерального продюсера «Матч ТВ» Тину Канделаки, вынуждены защищать сборную России, выступая против ее «хулителей» и давя на жалость.

А еще все они поддерживают Станислава Черчесова, рассказывая, как он старается, какой он молодец, и как ему надо помочь всем миром.

Сборную России по футболу официально жалко. Главного тренера надо поддержать. До чемпионата мира по футболу в России меньше года.

Жалко Игоря Акинфеева, ставшего лучшим вратарем группового этапа по проценту отраженных ударов, но пропустившего голы, за которые стыдно. Жалко, Федора Смолова, который стал лидером среди нападающих турнира одновременно по числу острых передач, низкому проценту выигранных единоборств и попаданиям в офсайд. Жалко, отдавших все силы других футболистов команды….

Нет оснований предполагать, что главный тренер команды Станислав Черчесов будет отправлен в отставку. И это тоже кажется грустным итогом такого выступления сборной России.

Все начнется прямо сейчас

По большому счету, групповой этап Кубка конфедераций был всего лишь аперитивом к стадии плей-офф. Четыре фаворита турнира с видимой легкостью пробились в полуфиналы и теперь разыграют трофей и медали между собой.

Предугадать победителя прямо сейчас очень сложно. И это главное отличие оставшихся матчей от групповой стадии, где сложности были, по большому счету, только в очных противостояниях хедлайнеров групп, которые и завершились ничейными исходами.

Уже совсем скоро нас ждут суперматчи Германия — Мексика и Португалия — Чили, в которых мы к тому же увидим традиционно принципиальное противостояние Европы и Америки.

Германия Йоахима Лева на этом турнире представлена в экспериментальном составе, а наставник Бундестим экспериментирует даже над ним. Однако запас глубины в этой стране такой, что даже ведомая 22-летним капитаном Юлианом Дракслером, меняющая от матча к матчу состав и голкиперов команда остается очень грозной силой.

Но яркие, быстрые и техничные мексиканцы, нацеленные на золото Кубка конфедераций, будут очень непростым соперником для Германии. Чемпионы КОНКАКАФ достаточно сильны и опытны, они сыграны, и у них поставлена игра — нас ждет яркая битва.

Второй полуфинал обещает стать противостоянием звезд. Криштиану Роналду против Алексиса Санчеса и Артуро Видаля. И это не считая звездочек менее ярких, коих хватает в обоих коллективах.

При этом и Португалия, и Чили здорово умеют сушить игру и действовать на результат, поэтому многое в данном сражении решит первый гол в матче. Если он, конечно, будет.

Ничью чилийцев с Австралией не стоит особенно принимать в расчет — у подопечных Хуана Антонио Пицци был не самый оптимальный состав, а первое место в группе было для них не принципиально.

Есть ощущение, что игра против Португалии для Ла Рохи была даже более приоритетным вариантом, чем внутриамериканская битва с Мексикой.

Пассажиров нет

Несмотря на предсказуемость матчей группового этапа, надо отметить, что все сборные, участвовавшие в Кубке конфедераций, выглядели достойно.

Единственной крупной победой на групповом этапе стал разгром, учиненный Португалией Новой Зеландии в последнем туре (4:0). Зато у Мексики новозеландцы даже вели в счете.

Вроде бы тяжелые и не самые яркие австралийцы не только бились во всех поединках, но, уступив Германии (2:3), набрали по очку против Камеруна (1:1) и даже Чили (1:1), против которой даже вели в счете.

Ну, а Камерун порадовал скоростями и желанием. Да и с техникой и выучкой у команды Петера Брооса все весьма неплохо. И это сборная, которая может вообще не попасть на чемпионат мира, так как уступает в своей отборочной группе Нигерии четыре очка за четыре матча до финиша.

Видеоповторы приживаются

Главным и самым обсуждаемым нововведением Кубка конфедераций стали видеоповторы, которые помогают арбитрам засчитывать и отменять голы, назначать и не назначать пенальти, менять цвет показанной карточки и игрока, которому она была предъявлена.

Оценки этого нововведения футболистами, экспертами и болельщиками встречаются разными, но в целом отклик на систему VAR скорее положительный.

Шероховатостей еще, конечно, хватает, а просмотры эпизодов судьями должны прочно укрепиться в сознании людей как неотъемлемый элемент футбола, прежде чем их станут поголовно воспринимать позитивно, но, судя по всему, это уже только вопрос времени, и не самого отдаленного.