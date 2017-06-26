Силва пропустил тренировку сборной Португалии в Петербурге из-за травмы

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Силва получил травму голеностопа в субботу в матче группового этапа против новозеландцев (4:0), его участие в полуфинале под вопросом. Также не тренировался защитник Рафаэл Геррейру, получивший ушиб в матче с командой России (1:0), который состоялся в среду.

Перед тренировкой Криштиану Роналду подписал мяч и сфотографировался с двумя юными футболистами ДЮСШ «Локомотив».

Первый полуфинал Кубка конфедераций, в котором встретятся сборные Португалии и Чили, состоится 28 июня на «Казань-Арене» (начало — 21:00 мск).