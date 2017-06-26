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https://sport.mail.ru/football2017/news/30190104/
26 июня 2017, 13:06 | Советский спорт

Пицци: Нам хотелось бы, чтобы поле в Петербурге было подготовлено лучше

Полузащитник сборной Португалии Пицци поделился мнением о стадионе «Санкт-Петербург», городе и своем медовом месяце.

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— Фернанду Сантуш и Криштиану Роналду критиковали поле стадиона «Санкт-Петербурга».
— По правде говоря, оно действительно не в идеальном состоянии. Конечно, нам как игрокам, привыкшим играть на высококачестенных полях, хотелось, чтобы поле было подготовлено лучше. Но стадион просто фантастический! Он внушает уважение своим видом.

— Удалось посмотреть город?
— Потрясающий город, невероятно красивый. Даже по пути на игру мы видим, насколько прекрасен этот город. Все время, которое мы находимся, мы очень счастливы. Мы хотели бы вернуться сюда в следующее воскресенье.

— Вам пришлось прервать свой медовый месяц. Это правда?
— Да, мне пришлось это сделать. Я не особо и огорчен, что нахожусь здесь: на великолепном турнире, с нашей отличной командой. Медовый месяц можно будет возобновить. Надеюсь, мне удастся получить здесь положительные эмоции. И он станет только лучше.

— Почему ваша команда осталась тренироваться здесь? В Санкт-Петербурге условия лучше?
— Это больше организационный вопрос. Оргкомитет запланировал, что мы должны улететь 26 числа. Но мы рады, что удалось провести здесь еще один день. Вчера мы отдохнули, а сегодня готовимся к перелету, чтобы продолжить подготовку в Казани.

— Когда сборная Чили играла с Австралией, казалось, что у австралийцев был шанс пройти дальше. Вы болели за них?
— Я смотрел игру, но ни за кого не болел. Команда, которая вышла бы в полуфинал, будет сильной. Мы готовимся к Чили, знаем сильные и слабые стороны этой сборной, — передает слова Пицци корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, сборная Португалии вышла в полуфинал Кубка конфедераций, заняв в своей группе первое место с семью очками. Португальцы сыграли вничью с Мексикой (1:1), обыграли россиян (1:0) и новозеландцев (4:0). В полуфинале команда Сантуша встретится со сборной Чили.
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