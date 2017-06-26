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https://sport.mail.ru/football2017/news/30189657/
26 июня 2017, 10:41 | ТАСС

Португальскому футболисту Пицци пришлось прервать медовый месяц ради Кубка конфедераций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Полузащитнику сборной Португалии по футболу Пицци пришлось прервать медовый месяц ради участия в Кубке конфедераций. Об этом Пицци рассказал журналистам.

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27-летний полузащитник провел на турнире 45 минут, выйдя на замену в матче с новозеландцами (4:0).

«Да, мне действительно пришлось прервать медовый месяц, но я не особо и расстраиваюсь. Играть на таком турнире вместе с такими игроками — это огромная честь. Надеюсь, мне удастся получить необходимые эмоции на этом турнире. А медовый месяц всегда можно возобновить», — сказал Пицци.

Сыграв с новозеландцами в субботу, португальцы остались в Санкт-Петербурге. «Это чисто организационный вопрос, а не наша прихоть. Я только рад, что мы остались здесь и смогли с пользой провести время. Это потрясающий город, об этом можно судить, даже наблюдая из окон автобуса по дороге на стадион», — отметил португалец, добавив, что он хочет вернуться и сыграть в Санкт-Петербурге в финале Кубка конфедераций.

«Стадион в Санкт-Петербурге просто фантастический, он внушает уважение к себе», — добавил Пицци.

«В команде фантастическая атмосфера»

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду после матча с новозеландцами передал свой приз лучшему игроку встречи Бернарду Силве, получившему травму. «Считаю, что это показывает наше единство и наш командный дух. Я не преувеличиваю. У нас отличные отношения в команде и фантастическая атмосфера, все отлично ладят — и молодые, и опытные игроки», — подчеркнул Пицци.

Первый полуфинал Кубка конфедераций, в котором встретятся сборные Португалии и Чили, состоится 28 июня на «Казань-Арене» (начало — 21:00 мск). «У меня не было предпочтений по сопернику. Любой участник полуфинала — это априори сильная команда. Мы знаем сборную Чили, постараемся противопоставить наши сильные стороны», — сказал Пицци.

Во втором полуфинале 29 июня в Сочи встретятся команды Германии и Мексики (21:00).
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