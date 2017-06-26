Португальскому футболисту Пицци пришлось прервать медовый месяц ради Кубка конфедераций
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Полузащитнику сборной Португалии по футболу Пицци пришлось прервать медовый месяц ради участия в Кубке конфедераций. Об этом Пицци рассказал журналистам.
27-летний полузащитник провел на турнире 45 минут, выйдя на замену в матче с новозеландцами (4:0).
«Да, мне действительно пришлось прервать медовый месяц, но я не особо и расстраиваюсь. Играть на таком турнире вместе с такими игроками — это огромная честь. Надеюсь, мне удастся получить необходимые эмоции на этом турнире. А медовый месяц всегда можно возобновить», — сказал Пицци.
Сыграв с новозеландцами в субботу, португальцы остались в
«Стадион в
«В команде фантастическая атмосфера»
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду после матча с новозеландцами передал свой приз лучшему игроку встречи Бернарду Силве, получившему травму. «Считаю, что это показывает наше единство и наш командный дух. Я не преувеличиваю. У нас отличные отношения в команде и фантастическая атмосфера, все отлично ладят — и молодые, и опытные игроки», — подчеркнул Пицци.
Первый полуфинал Кубка конфедераций, в котором встретятся сборные Португалии и Чили, состоится 28 июня на «Казань-Арене» (начало — 21:00 мск). «У меня не было предпочтений по сопернику. Любой участник полуфинала — это априори сильная команда. Мы знаем сборную Чили, постараемся противопоставить наши сильные стороны», — сказал Пицци.
Во втором полуфинале 29 июня в Сочи встретятся команды Германии и Мексики (21:00).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter