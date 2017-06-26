Болельщики Кубка конфедераций посмотрели русский балет в московском метро
МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Артисты театра «Кремлевский балет» Государственного Кремлевского дворца в ночь с 25 на 26 июня выступили на станции «Новослободская» московского метро для футбольных болельщиков и гостей, которые приехали в российскую столицу на матчи Кубка конфедераций FIFA 2017. Об этом журналистам сообщили в
пресс-службе метрополитена.
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«Приехавшим на Кубок конфедераций болельщикам мы подарили уникальную возможность увидеть лучшие партии из всемирно известных постановок на красивейшей станции московского метро», — приводит
Лучшие партии из русских балетных постановок увидели 200 футбольных болельщиков и гостей Кубка конфедераций FIFA 2017. Сцену для выступления балетной труппы установили прямо на платформе станции «Новослободская», одной из красивейших станций московского метрополитена.
«Знаменитые подсвечиваемые витражи стали эффектным элементом декораций, а погруженная в полумрак станция на время превратилась в зрительный зал», — отметили в
Зрители увидели балетные партии из «Щелкунчика», «Лебединого озера», «Дон Кихота». Под сводами станции звучала музыка Петра Чайковского, Вольфганга Амадея Моцарта и Людвига Минкуса.
«Ночь в метро» — это уникальный
Кубок конфедераций FIFA впервые проходит в России с 17 июня по 2 июля 2017 года. Московский метрополитен стал одним из главных видов пассажирского транспорта для болельщиков — в дни матчей десятки тысяч человек добираются на стадион «Спартак» именно на метро.
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