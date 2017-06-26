5 вещей, которые мне понравились в сборной России на Кубке конфедераций

Заметка, в которой сборная России не подвергается уничижительной критике, сейчас многими воспринимается как некая форма провокации или «заказухи». Что ж, все желающие могут считать эту статью и тем, и другим одновременно. И не читать. Для остальных — небольшое пояснение.



Автор статьи — из тех, кто, по выражению Виталия Мутко, «провёл карьеру в пабах». Теоретик. Не играл в футбол на полупрофессиональном уровне, к тому же далёк от внутренних дел сборной: у меня нет приятелей среди футболистов, я не знаю той закрытой информации, которая есть у посвящённых во внутренние дела раздевалки. Всё это, разумеется, ограничивает (меньше информации — меньше понимания мотивов участников разных ситуаций и так далее), но и даёт одно преимущество: я воспринимаю нашу сборную примерно так же, как любую другую команду мира. Ну, только с одной поправкой на эмоции вроде «куда ж ты бьёшь, зараза, с трёх метров» в момент просмотра.

В остальном недостаток знаний о внутренней кухне помогает оценивать свою команду теми же глазами, что и любую другую: ты знаешь о ней то же самое, что о других. К чему я это? К тому, что лично меня — далёкого от инсайдов автора — сборная России удивила приятно. И вовсе не футболом. Сейчас перечислю, чем именно.

Футбол Кубок Конфедераций 2017 Группа A, 24.06.2017, 18:00 2:1 Мексика Россия

Слёзы

Мы часто видим, как плачут после горьких поражений. Плакал Месси на Кубке Америки, плакал Гризманн на чемпионате Европы, плакал Дибала в Лиге чемпионов… а Буффон сдержал слёзы и шутил — и этим вызвал ещё большее уважение. Но вот в сборной России плакать не принято. Самокритика присутствует, но она чаще проявляется в каких-то странных формах: то признаются, что «мы — говно», то «ждут говна в комментариях» из-за уровня игры… Знаете, и то, и другое — неестественная реакция. И запоздалая. А прямо на месте, на поле — кто у нас вообще может заплакать из-за сиюминутных переживаний? Ещё недавно, я бы сказал «ну, разве что Алан Дзагоев», но теперь увидел, что это не так. Слёз было много.

Они хотели выиграть, но проиграли и плачут прямо на поле, сквозь слёзы дают комментарии журналистам — банально, но ведь мы давно не видели от наших футболистов простой, человеческой реакции на поражения. К поражениям мы привыкли, а вот реакция на них изменилась. Она такая же, как у аргентинцев или валлийцев. Трудно переоценить, как это важно.

Футбол Кубок Конфедераций 2017 Группа A, 21.06.2017, 18:00 0:1 Россия Португалия

Не развалились

К 10-й минуте матча с португальцами я писал в отчёте о матче, что сборная России играет по тактике Кутузова в войне с Наполеоном. Вот только степь быстро закончилась, и отступать стало некуда. В этот момент самым вероятным исходом матча многие коллеги называли разгром той или иной степени унизительности. Жаться к воротам, бояться идти в стык, мандражировать (да, мандражировать, нужно быть тренером сборной России, чтобы это отрицать) и пропустить — увы, не самое неожиданное начало важного матча для нашей команды, не так ли? Кто не поймал себя на мысли «ну, началось»? Не ждал, что будет хуже?



В какой-то момент мы стали защищать минимальное поражение. И сохранили его до второго тайма. А во втором тайме вернулись в игру. И прижали португальцев в последней десятиминутке. Вы считаете, что этого мало? А вы помните, как выглядит рейтинг ФИФА? Минимальное поражение чемпионам Европы с шансом отыграться в добавленное время (когда не повезло Джикии) — это огромный прогресс по сравнению со стартовым отрезком матча и мыслями о том, что разгрома не избежать. Фактически сборная поплыла, но вовремя нащупала берег. Ценный опыт: ведь ещё недавно, прошлым летом, поплыть — значило для нас утонуть под свист в неглубоком валлийском пруду. Это в прошлом.

Отношения с болельщиками

Тут всё просто. Отношения с болельщиками вряд ли могли быть ещё хуже, чем после Евро. Теперь они стали чуть лучше. Часто казалось, что отношения с болельщикам строятся по принципу «померяемся неадекватностью» (как вы выкладываетесь — так мы вас поддерживаем). И здесь действительно много работы: тишина на трибунах, когда сборная проигрывает, тому пример. Но видео «спасибо за поддержку» в «твиттере» сборной и слёзы с одной стороны — и те несколько сотен человек, которые провожали команду в аэропорту с другой, — это уже надежда на выздоровление. Можно не только освистывать команду за поражения и уходить с трибун. Болеть до конца, а потом поаплодировать проигравшим — не менее достойное занятие, чем найти в себе силы пойти к трибунам после поражения. Оказывается, мы так тоже умеем.

Отношение к себе

Это трудно объяснить, но очень важно. Сборная России играла в осторожный и в то же время примитивный футбол. Черчесов как будто понижал планку для команды до тех пор, пока ей не стало комфортно. Наверное, это многим не нравится, но мне кажется, что это лучшее решение. Оно позволило уже лет 10 зажатым игрокам сборной почувствовать себя хоть немного свободнее на поле.



Мы проиграли Португалии потому, что хуже сыграли в футбол, хотя и пытались компенсировать это самоотдачей. Проиграли Мексике в матче, который стал личной драмой для сразу нескольких игроков сборной. И хотелось бы, чтобы он стал личной драмой для одного арбитра из Саудовской Аравии, хотя это слишком маловероятно.



Мы привыкли к странным, унизительным поражениям так же, как к странной реакции на них со стороны игроков. Футболистам плевать, болельщики их ненавидят: какая гармония! На этот раз было не так. Грустно было проигрывать, и до последнего казалось, что можем отыграться. Игрокам казалось. Слишком много игроков об этом говорили, чтобы списать на случайность. Они верили в себя, и это достойно уважения.

Это нормальная команда

Странное слово, согласен. Но самое главное впечатление от турнира можно описать именно этими словами. Нормальная команда — у кого-то вызывает стыд за ошибки, у кого-то гордость за старание. Кто-то из игроков нашёл правильные слова, кто-то неправильные.

Да и проблемы у нас нормальные, стандартные. Не везёт с травмами, разок не назначили пенальти, разок вратарь ошибся. Результат средний: проиграли тем, кто выше в рейтинге, обыграли того, кто ниже. Средняя посещаемость — 38 тысяч зрителей в матчах группового этапа. Это меньше, чем в Бразилии, но больше, чем во Франции и в ЮАР.



Уже лет 15 сборная России в общественном восприятии существует как бы в двух параллельных реальностях: это худшие «брёвна» во вселенной, но вместе с тем их поражения почему-то всех возмущают. Кубок конфедераций помог найти баланс: средняя команда, которая старается, должна быть по душе болельщикам независимо от результата. В конце концов, успехи средней команды всегда будут относительными. Лично мою симпатию эта сборная завоевала адекватностью.



Это была ложка мёда.

Кирилл Хаит