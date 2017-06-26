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Кубок конфедераций по футболу 2017
До финала Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
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18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
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Камерун 1
тв
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Австралия 1
тв
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Чили
тв
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L 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30187443/
26 июня 2017, 7:44 | ТАСС

Сборная посольства России в Китае завоевала бронзу на дипломатическом турнире по футболу

ПЕКИН, 26 июня. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Сборная посольства России в Китае заняла третье место на дипломатическом турнире по футболу в китайской столице. Чемпионат был приурочен к проходящему в эти дни Кубку конфедераций.

«Наиболее интересной и сложной игрой для нас стал матч со сборной Германии: будущему победителю турнира мы уступили всего лишь один гол в серии пенальти», — сообщил в понедельник корреспонденту ТАСС капитан российской команды, атташе посольства РФ в КНР Артем Томихин.

«Наша команда продемонстрировала все свое мастерство и волю к победе. Полагаю, это стало одним из важнейших итогов турнира», — сказал он. «Это мероприятие, организованное российской и китайской стороной, позволило в очередной раз продемонстрировать то, как спорт сближает народы разных стран», — резюмировал дипломат.

Первое место в чемпионате заняла сборная Германии: в финале она выиграла у команды Португалии со счетом 5:0.

В турнире приняли участие команды посольств России, Германии, Португалии, Чили, Камеруна и Италии. Также в рамках чемпионата состоялся товарищеский матч между ветеранами сборной КНР по футболу и командой российской дипмиссии. Игра завершилась победой сборной Китая со счетом 5:4.

Кубок конфедераций в эти дни проходит в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи и завершится 2 июля.
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