Сборная посольства России в Китае завоевала бронзу на дипломатическом турнире по футболу

«Наиболее интересной и сложной игрой для нас стал матч со сборной Германии: будущему победителю турнира мы уступили всего лишь один гол в серии пенальти», — сообщил в понедельник корреспонденту ТАСС капитан российской команды, атташе посольства РФ в КНР Артем Томихин.

«Наша команда продемонстрировала все свое мастерство и волю к победе. Полагаю, это стало одним из важнейших итогов турнира», — сказал он. «Это мероприятие, организованное российской и китайской стороной, позволило в очередной раз продемонстрировать то, как спорт сближает народы разных стран», — резюмировал дипломат.

Первое место в чемпионате заняла сборная Германии: в финале она выиграла у команды Португалии со счетом 5:0.

В турнире приняли участие команды посольств России, Германии, Португалии, Чили, Камеруна и Италии. Также в рамках чемпионата состоялся товарищеский матч между ветеранами сборной КНР по футболу и командой российской дипмиссии. Игра завершилась победой сборной Китая со счетом 5:4.

Кубок конфедераций в эти дни проходит в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи и завершится 2 июля.