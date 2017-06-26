Видаль: Сборной Чили будет противостоять команда Португалии, а не только Роналду
МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Чили в полуфинале Кубка конфедераций будут играть против команды Португалии, а не только против ее капитана, нападающего Криштиану Роналду. Об этом заявил чилийский полузащитник Артуро Видаль, слова которого приводит португальское издание A Bola.
Полуфинальный матч между чилийцами и португальцами пройдет в Казани 28 июня.
«Сборная Португалии является чемпионом Европы, и я надеюсь на захватывающий матч. Нам нравится играть против команд
«Криштиану Роналду является очень хорошим игроком, но мы будем играть против команды Португалии, а не только против Роналду», — добавил чилиец.
Второй полуфинал, в котором сыграют сборные Германии и Мексики, состоится в Сочи 29 июня.
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