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https://sport.mail.ru/football2017/news/30187216/
26 июня 2017, 7:40 | ТАСС

Видаль: Сборной Чили будет противостоять команда Португалии, а не только Роналду

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Чили в полуфинале Кубка конфедераций будут играть против команды Португалии, а не только против ее капитана, нападающего Криштиану Роналду. Об этом заявил чилийский полузащитник Артуро Видаль, слова которого приводит португальское издание A Bola.

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Полуфинальный матч между чилийцами и португальцами пройдет в Казани 28 июня.

«Сборная Португалии является чемпионом Европы, и я надеюсь на захватывающий матч. Нам нравится играть против команд топ-уровня, потому что в таких встречах можем понять наш истинный уровень», — сказал Видаль.

«Криштиану Роналду является очень хорошим игроком, но мы будем играть против команды Португалии, а не только против Роналду», — добавил чилиец.

Второй полуфинал, в котором сыграют сборные Германии и Мексики, состоится в Сочи 29 июня.
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