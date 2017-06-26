Видаль: Сборной Чили будет противостоять команда Португалии, а не только Роналду

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Полуфинальный матч между чилийцами и португальцами пройдет в Казани 28 июня.

«Сборная Португалии является чемпионом Европы, и я надеюсь на захватывающий матч. Нам нравится играть против команд топ-уровня, потому что в таких встречах можем понять наш истинный уровень», — сказал Видаль.

«Криштиану Роналду является очень хорошим игроком, но мы будем играть против команды Португалии, а не только против Роналду», — добавил чилиец.

Второй полуфинал, в котором сыграют сборные Германии и Мексики, состоится в Сочи 29 июня.