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Кубок конфедераций по футболу 2017
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30186993/
26 июня 2017, 7:50 | Р-Спорт

Участвовавшие в Кубке конфедераций футболисты «Спартака» присоединятся к клубу 2 июля

МОСКВА, 26 июн — Р-Спорт. Футболисты московского «Спартака», участвовавшие в составе сборной России в Кубке конфедераций, присоединятся к своему клубу для подготовки к новому сезону 2 июля, сообщается на официальном сайте «красно-белых».

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© РИА "Новости"

Сборная России в субботу уступила команде Мексики (1:2) и завершила выступление на Кубке конфедераций, заняв третье место в группе.

Из «Спартака» в составе национальной сборной на турнире выступали защитники Дмитрий Комбаров, Георгий Джикия и Илья Кутепов, а также полузащитники Денис Глушаков и Александр Самедов.

Также сообщается, что восстанавливающийся в Риме после серьезной операции на колене полузащитник Роман Зобнин вернется в Москву в ночь с 7 на 8 июля.

«Спартак» в настоящее время проводит учебно-тренировочный сбор в Австрии.
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