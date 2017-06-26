Участвовавшие в Кубке конфедераций футболисты «Спартака» присоединятся к клубу 2 июля

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сборная России в субботу уступила команде Мексики (1:2) и завершила выступление на Кубке конфедераций, заняв третье место в группе.

Футбол Кубок Конфедераций 2017 Группа A, 24.06.2017, 18:00 2:1 Мексика Россия

Из «Спартака» в составе национальной сборной на турнире выступали защитники Дмитрий Комбаров, Георгий Джикия и Илья Кутепов, а также полузащитники Денис Глушаков и Александр Самедов.

Также сообщается, что восстанавливающийся в Риме после серьезной операции на колене полузащитник Роман Зобнин вернется в Москву в ночь с 7 на 8 июля.