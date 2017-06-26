Участвовавшие в Кубке конфедераций футболисты «Спартака» присоединятся к клубу 2 июля
МОСКВА, 26 июн —
Р-Спорт. Футболисты московского «Спартака», участвовавшие в составе сборной России в Кубке конфедераций, присоединятся к своему клубу для подготовки к новому сезону 2 июля, сообщается на официальном сайте «красно-белых».
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Сборная России в субботу уступила команде Мексики (1:2) и завершила выступление на Кубке конфедераций, заняв третье место в группе.
Из «Спартака» в составе национальной сборной на турнире выступали защитники Дмитрий Комбаров, Георгий Джикия и Илья Кутепов, а также полузащитники Денис Глушаков и Александр Самедов.
Также сообщается, что восстанавливающийся в Риме после серьезной операции на колене полузащитник Роман Зобнин вернется в Москву в ночь с 7 на 8 июля.
«Спартак» в настоящее время проводит
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