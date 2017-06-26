Олег Романцев: Очень люблю Юрия. Но зачем бить соперника?

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Подводя итоги встречи россиян с португальцами, Олег Иванович оптимистически назвал поражение наших ребят небезнадежным. При этом добавил, что полученный урок пригодится во встрече с мексиканцами. А значит, в ней Черчесов должен что-то изменить и в игровом рисунке, и в составе. Поэтому еще до начала матча я задал Романцеву несколько вопросов, касающихся возможных перемен.

ДО ИГРЫ

УВЕРЕН — МЕКСИКА НЕ ЗАКРОЕТСЯ

— Вы по-особому готовились к поединкам из категории пан или пропал?

— Дело в том, что, еще начав работать в «Красной Пресне», я дал себе слово в любом матче играть только на победу. И даже когда для достижения цели в турнире вполне хватало ничьей, гнал от себя мысль, что желаемого можно добиться малой кровью. А потому подготовка проходила в обычном режиме. Думаю, что также готовил команду к матчу с Мексикой и Черчесов.

— Мексиканцев для выхода в плей-офф устраивала и ничья. Могут они сыграть в закрытый футбол?

— Уверен, что нет — не та команда. Независимо от соперника и ситуации стихия ее — атака. Встреча с португальцами это лишний раз подтвердила. Сборная Мексики превосходит нашу команду в технике, действует более авантюрно. Россияне, на мой взгляд, сильнее физически. Так что в этом споре все решит процент реализации моментов. У кого он окажется выше, тот и одержит верх.

— Когда обстоятельства заставляют только побеждать, тактику следует выбирать с учетом возможностей соперника или только с акцентом на атаку?

— Исходя из того, кто тебе противостоит. Если это сильный противник, чье оружие скорость, умение организовать наступление, требуется особое внимание в обороне. Тем более у мексиканцев впереди такие профи, как Эрнандес, Лосано, Вела. Тогда твое оружие — контратака.

— Все отмечают, что второй тайм с португальцами россияне провели мощнее и интереснее, чем первый. Может быть, Черчесову стоит начать игру с Мексикой футболистами, вышедшими с португальцами после перерыва?

— Не думаю. Основной критерий определения состава — то, как выглядят игроки на тренировках. И для меня всегда именно это было главным, а не то, забил футболист в предыдущей встрече или нет.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

АРАУХО И САМ УДИВИЛСЯ, УВИДЕВ МЯЧ В СЕТКЕ

— Какое впечатление оставил первый тайм? — поинтересовался я уже в перерыве при счете 1:1.

— Я бы занес его в актив нашей команды. До того как повели в счете, мы имели ощутимое преимущество, изрядно потрепав чужую оборону. Скоростные проходы Жиркова, подключения Головина и Ерохина, удар в штангу Смолова. Оставалось только поставить голевую точку.

— Согласны с тем, что Самедов с этим справился идеально?

— На все сто. Исполнение было просто великолепным! Но я бы отнес этот мяч к категории случайных. Все сначала ждали, что бить будет Ерохин, на котором защитники и сосредоточили все внимание. Но он не сумел обработать мяч и в последний момент отдал его Самедову, забытому в штрафной. Так ошибка одного игрока позволила забить другому. Подобное в футболе не часто, но случается.

— Ответный мяч Араухо не напомнил гол Роналду в предыдущей нашей встрече?

— Только тем, что на сей раз свободно сыграть головой в штрафной дал сопернику Ерохин. А так и этот гол отношу к случайным, поскольку мексиканец не бил по воротам, а делал передачу на дальнюю штангу набегавшему Рейесу. Думаю, Араухо и сам удивился, увидев мяч в сетке.

— На иной счет в первом тайме мы вряд ли могли рассчитывать, поскольку до перерыва нанесли только два удара в створ ворот, против четырех у соперника. А в предыдущей встрече с Португалией их и вовсе не было. Неужто бить разучились?

— Дело в другом — в отсутствии в средней линии игрока с хорошим последним пасом, через которого можно было бы выстраивать атаки. Вот почему Смолов и Бухаров вновь остались без поддержки. А нападающие — люди зависимые. Им надо помогать создавать момент для завершения. Вернется в строй Дзагоев, и станет легче.

— Но ведь был же хороший шанс у Ерохина, которого одного вывели на удар в штрафной.

— Был. И чем все закончилось? Я уже говорил, что в таких встречах многое решает процент использования голевых моментов. У мексиканцев он оказался выше, поскольку технически они оснащены лучше.

ПОСЛЕ ИГРЫ

ОШИБКА АКИНФЕЕВА ДОЛЖНА БЫЛА СПЛОТИТЬ РЕБЯТ

— Что скажете про удаление Жиркова? — начал я подведение итогов встречи, которая принесла победу сборной Мексике.

— Не будь у него до этого желтой карточки, такая выходка легко тянула бы на прямую красную. Очень люблю Юрия, но ума не приложу, зачем он ударил локтем соперника. Хотя до этого действовал как настоящий лидер.

— Проигрывая, вдесятером сравнять счет нереально?

— В 1992-м во встрече с ЦСКА при счете 0:1 судья удалил Черчесова. В ворота встал Стауче. И через четыре минуты Писарев сравнял счет, а еще через три — Пятницкий забил победный гол. Оказывается, и в меньшинстве можно творить чудеса. Но Мексика не из тех, кто может это позволить.

— Такие мячи, как второй гол, забитый из-за ошибки Акинфеева, могут сломать команду?

— С какой стати? Напротив, ошибка товарища должна была сплотить ребят, разозлить, заставить побороться. Тем более что времени еще оставалось достаточно — играть и играть.

— В этой ситуации Васин был ближе к мячу, чем Лосано. Почему же наш защитник не опередил мексиканца?

— Скорее всего, Васин понадеялся на вратаря. А соперник пошел до конца и забил немыслимый гол. Странно, что одной передачей на нашу половину была отрезана вся оборона российской сборной.

— Счет в пользу мексиканцев мог быть и покрупнее, не отмени арбитр мяч, забитый Морено.

— Вот вам пример того, насколько важно и своевременно появление видеопросмотров. На повторе ясно видно, что во время передачи мексиканец находился в положении «вне игры». И это позволило сохранить интригу встречи.

— А вот определить, было ли в первом тайме нарушение на Жиркове и Смолове в штрафной, оказалось непросто. Причем игру после малоприятной паузы остановили только во втором случае.

— Эти моменты действительно оказались спорными. Думаю, в случаях, если арбитр сомневается, ему следует сразу же прервать встречу и запросить мнения видеоассистентов. Тогда на все про все уйдет секунд тридцать, не больше.

— И все-таки, попади Смольников с трех метров в ворота Очоа, глядишь, и не проиграли бы.