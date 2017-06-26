«Мне жалко сборную России. Мы не готовы к чемпионату мира»
Валерий ГАЗЗАЕВ — специально для «СЭ».
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Валерий ГАЗЗАЕВ
Я посмотрел матч с Мексикой — и мне стало искренне жалко сборную России. Ее футболистов и тренерский состав.
У наших игроков мы увидели огромное желание. То самое, которое не всегда присутствовало раньше. Но, увы, одного желания мало — оно не подкреплялось ни индивидуальным мастерством игроков, ни тактической выучкой….
На Кубке конфедераций тренерский штаб дал возможность проявить себя игрокам, которые претендуют на место в национальной сборной и имеют определенные перспективы. В отношении этой команды часто звучали слова: «новая молодая сборная». Что новая — согласен. Но, простите, какая же она молодая?
«Молодому» Васину скоро 29 лет. «Молодому» Самедову
Теперь — про новое. К сожалению, большинство новых футболистов не произвели должного впечатления и не оправдали претензии на игру в национальной сборной на чемпионате мира. Хотя времени и возможностей у них было много — только в этом календарном году команда провела семь матчей, а после чемпионата Европы — в общей сложности 12. Да, есть отдельные игроки, оставившие очень приятное впечатление. На мой взгляд, это Головин, Смолов, Джикия, Самедов и Жирков. Выделить еще
Лично мне хотелось увидеть на таком уровне еще и Миранчука. Но он
Как новые игроки воспользовались шансом? Допустим, посмотрите, что делал Васин, когда нам забивали второй мяч. У Виктора была фора, но соперник от него убежал, как от стоячего.
Я, кстати, отдельно хочу заострить внимание на том моменте. Конечно, пропущенный мяч — существенная ошибка вратаря, с этим никто не спорит. Но,
В общем, мы посмотрели ближайший резерв — и в этом, конечно, тоже есть определенный плюс. Однако глобально Кубок конфедераций показал, что в таком составе мы не готовы к чемпионату мира. Надо искать другие варианты.
На мой взгляд, мы должны вернуться к кандидатурам Березуцких и Игнашевича. Это
Также в команде, считаю, должны появиться Мариу Фернандес и Дзагоев. Обязательно Денисов. Мамаев, Кокорин, Дзюба, Шатов. Есть хорошие молодые вратари: Лунев, Селихов. Мы все еще можем создать хорошую сборную. Главное — провести тщательный анализ и сделать верные выводы. Личные симпатии и антипатии нужно отставить в сторону, ведь чемпионат мира — это задача государственного масштаба.
И в очередной раз хочу повторить то, о чем часто говорил. Сейчас мы на скорую руку стараемся
В 2013—2014 годах я предлагал провести конкретные реформы, которые должны были способствовать как в целом развитию футбола в России, так и конкретно подготовке к ЧМ-2018:
— сократить количество профессиональных футбольных клубов со ста с лишним до 54;.
— поменять систему финансирования клубов, чтобы они финансировались не из госкомпаний и региональных бюджетов, а за счет частных инвестиций либо
— отменить лимит на легионеров и на четыре года ввести «правило молодого игрока», которое позволило омолодить весь наш футбол;.
— существенно увеличить доходы клубов от телевизионных прав и от проведения матчей в дни игр;.
— повысить коммерческую привлекательность лиги с указанием конкретных шагов;.
— уделить особое внимание
— провести существенное качественное улучшение судейства.
И еще ряд важных изменений.
Программа реформ обсуждалась на всех уровнях: в профессиональном сообществе, в Совете Федераций, в Госдуме, на
Зато перед Кубком конфедераций нам обещали: «Мы всех порвем!» На деле получилось, что мы порвали только собственные штаны.
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