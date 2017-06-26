«Мне жалко сборную России. Мы не готовы к чемпионату мира»

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Валерий ГАЗЗАЕВ

Я посмотрел матч с Мексикой — и мне стало искренне жалко сборную России. Ее футболистов и тренерский состав.

У наших игроков мы увидели огромное желание. То самое, которое не всегда присутствовало раньше. Но, увы, одного желания мало — оно не подкреплялось ни индивидуальным мастерством игроков, ни тактической выучкой….

На Кубке конфедераций тренерский штаб дал возможность проявить себя игрокам, которые претендуют на место в национальной сборной и имеют определенные перспективы. В отношении этой команды часто звучали слова: «новая молодая сборная». Что новая — согласен. Но, простите, какая же она молодая?

«Молодому» Васину скоро 29 лет. «Молодому» Самедову вот-вот стукнет 33. Кудряшову и Глушакову — по 30. Жиркову — 33. Акинфееву — 31. И так далее. Из тех, кто регулярно играл, молодыми, с натяжкой, можно назвать Головина и Джикию. Какой средний возраст у нашей «молодой сборной»?!

Теперь — про новое. К сожалению, большинство новых футболистов не произвели должного впечатления и не оправдали претензии на игру в национальной сборной на чемпионате мира. Хотя времени и возможностей у них было много — только в этом календарном году команда провела семь матчей, а после чемпионата Европы — в общей сложности 12. Да, есть отдельные игроки, оставившие очень приятное впечатление. На мой взгляд, это Головин, Смолов, Джикия, Самедов и Жирков. Выделить еще кого-то очень сложно.

Лично мне хотелось увидеть на таком уровне еще и Миранчука. Но он почему-то не провел толком ни одной игры, не считая нескольких минут в первом матче. Его надо иметь в виду на будущее.

Как новые игроки воспользовались шансом? Допустим, посмотрите, что делал Васин, когда нам забивали второй мяч. У Виктора была фора, но соперник от него убежал, как от стоячего.

Я, кстати, отдельно хочу заострить внимание на том моменте. Конечно, пропущенный мяч — существенная ошибка вратаря, с этим никто не спорит. Но, во-первых, в целом Акинфеев провел Кубок конфедераций на достаточно высоком уровне — нельзя забывать матч с Португалией. А во-вторых, давайте разберем эпизод. Когда наша команда находилась на чужой половине поля, произошел хаотичный вынос вперед. Изначально Игорь занял верную позицию. Но соперника сопровождал Васин — и Акинфеев, увидев это, стал пятиться назад, потому что есть закон: если защитник борется с форвардом, голкипер должен находиться на линии ворот. Когда же Васин проиграл сопернику в скорости, Игорь снова выдвинулся вперед, чтобы спасти ситуацию, — и не успел.

В общем, мы посмотрели ближайший резерв — и в этом, конечно, тоже есть определенный плюс. Однако глобально Кубок конфедераций показал, что в таком составе мы не готовы к чемпионату мира. Надо искать другие варианты.

На мой взгляд, мы должны вернуться к кандидатурам Березуцких и Игнашевича. Это по-прежнему сильнейшие защитники в стране. Зачем цепляться к их возрасту? Возьмите оборону сборной Португалии, чемпиона Европы и фаворита Кубка конфедераций. Пепе — 34. Бруну Алвешу — 35. Жозе Фонти — 33. Вот и на наших ветеранах рано ставить крест.

Также в команде, считаю, должны появиться Мариу Фернандес и Дзагоев. Обязательно Денисов. Мамаев, Кокорин, Дзюба, Шатов. Есть хорошие молодые вратари: Лунев, Селихов. Мы все еще можем создать хорошую сборную. Главное — провести тщательный анализ и сделать верные выводы. Личные симпатии и антипатии нужно отставить в сторону, ведь чемпионат мира — это задача государственного масштаба.

И в очередной раз хочу повторить то, о чем часто говорил. Сейчас мы на скорую руку стараемся что-то придумать, чтобы спасти свою репутацию на домашнем чемпионате мира. Но беда в том, что подготовку к ЧМ-2018 надо было начинать еще в 2010 году, когда мы получили уникальную возможность — право провести первенство планеты. Стран, которые удостоились такой чести, всего 17 за всю историю.

В 2013—2014 годах я предлагал провести конкретные реформы, которые должны были способствовать как в целом развитию футбола в России, так и конкретно подготовке к ЧМ-2018:

— сократить количество профессиональных футбольных клубов со ста с лишним до 54;.

— поменять систему финансирования клубов, чтобы они финансировались не из госкомпаний и региональных бюджетов, а за счет частных инвестиций либо частно-государственного партнерства, и чтобы инвесторы получали определенные налоговые льготы;.

— отменить лимит на легионеров и на четыре года ввести «правило молодого игрока», которое позволило омолодить весь наш футбол;.

— существенно увеличить доходы клубов от телевизионных прав и от проведения матчей в дни игр;.

— повысить коммерческую привлекательность лиги с указанием конкретных шагов;.

— уделить особое внимание детско-юношескому футболу, создать полноценную систему подготовки футболистов, разработав для каждой возрастной группы отдельные средства и методы подготовки;.

— провести существенное качественное улучшение судейства.

И еще ряд важных изменений.

Программа реформ обсуждалась на всех уровнях: в профессиональном сообществе, в Совете Федераций, в Госдуме, на пресс-конференциях, в СМИ… Но, к сожалению, Министерство спорта и Российский футбольный союз даже рассматривать эти предложения не стали. Получается, нынешним руководителям просто не нужно, чтобы российский футбол развивался и двигался вперед.

Зато перед Кубком конфедераций нам обещали: «Мы всех порвем!» На деле получилось, что мы порвали только собственные штаны.