Зачем сборной был нужен Кубок конфедераций? Колонка Казакова

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Илья КАЗАКОВ

Главное, что понравилось в сборной на Кубке конфедераций, — это даже не самоотдача игроков. И даже не то, что за год после Euro-2016 мы получили новую команду — еще не отлаженную, еще проблемную, но уже команду.

Впервые с Euro-2008 (а чем дальше, тем ощутимее именно этот турнир выбирается в качестве даже не сравнительного образа, а отправной точки) сборная России провела каждый следующий матч на групповом этапе сильнее предыдущего.

Здесь, конечно, спрятан камень, о который можно споткнуться. Ноль ударов в створ ворот против Португалии перечеркивает многие иные локальные достижения сборной в игре против чемпионов Европы. Но по мне — с португальцами команда действовала лучше, чем с Новой Зеландией. Просто это заретушировано итоговым результатом. И это очень весомый резон у критиков сборной.

Но вот тут мы приходим к интересному парадоксу….

Год назад — а лично я предпочитаю отталкиваться в новейшей истории сборной именно от Euro-2016, а не от Euro-2008 — все осознали необходимость глобальных перемен. Не только в сборной, но и во всем футбольном хозяйстве. Много было сказано о детском футболе, о клубах второй лиги, зачастую заброшенных властями, в том числе и местными футбольными федерациями. Острая потребность революционных перемен витала в воздухе — и именно этому во многом было посвящено резонансное интервью Слуцкого.

За прошедший год у нас был космический взлет «Спартака». Удивительная состоятельность «Ростова». И продолжившаяся вечная молодость ЦСКА.

Это если о позитивном.

На другой стороне весов оказались запутавшийся в своих тратах «Рубин». Вновь не попавший в Лигу чемпионов «Зенит». Переставший считаться лидером «Локомотив». Застрявший на перепутье «Краснодар». Ну и все остальные.

То есть за год после чемпионата Европы вперед шагнули или по крайней мере не отступили назад только три клуба — если по гамбургскому счету. Один из которых в сегодняшнем дне перестал существовать в прежнем виде.

В день, когда сборная проиграла Мексике и простилась с Кубком конфедераций, ЦСКА проиграл в Австрии на сборах «Штурму» — 1:2, а «Зенит» оказался слабее «Лудогорца» — 0:1. В составе петербургского клуба играли те недавние сборники, кто не попал в заявку на КК-2017, — Шатов, Кокорин, Дзюба. У ЦСКА на поле были братья Березуцкие и Щенников. Это если оставить за списком легионеров вроде Витинью или Хави Гарсию.

Безусловно, клубы играли не в оптимальных составах. Определенно, это были контрольные встречи и только.

И вот тут мы, как кажется, можем вернуться к теме сборной и еще раз задаться вопросом — а что это было? В смысле — какая задача стояла перед командой на Кубке конфедераций? Победить? Наиграть состав? Получить опыт международных официальных матчей, которого прежде у многих не было.

То, что сборная по разным причинам не играла на турнире в оптимальном составе, было понятно. Появление на поле Шишкина в игре с Португалией обсуждалось бурно, но вряд ли эта тема могла возникнуть вообще, будь здоровы Зобнин с Дзагоевым. Не возьми Дзюба самоотвод из-за больного колена, скорее всего, не было бы поводов критиковать игру Бухарова с мексиканцами.

Но мы так и не услышали однозначного четкого ответа на вопрос — зачем России Кубок конфедераций? Относительно задач сборной. Звучали слова про популяризацию футбола, необходимость строить новую команду, возвращать доверие болельщика — абсолютно правильные слова.

Просто объяви заранее и четко всем нам задачу команды на турнир — оценить ее выступление можно было бы четче.

Поясню эту мысль на примере того же Бухарова. После субботнего матча самым популярным мнением о его игре было следующее — «попадал в офсайды, по воротам не бил».

А перед ним была очень четкая цель: создавать давление на оборону. Делать все, чтобы Смолов из-под него мог выходить на ударную позицию и действовать хоть иногда на «чистых» мячах. Потому что мексиканцы даже с Португалией играли высокий прессинг, но против габаритных форвардов эта команда обороняется хуже, чем против «малышей». И в том, что Смолов один раз мог забить, но не попал по мячу, а в другом моменте остро вошел в штрафную, — есть большая заслуга Бухарова, его действий на поле. В случае же появления против Мексики пары Смолов — Полоз уже Смолову приходилось бы выполнять роль «столба», что вряд ли верно — учитывая голевое чутье нападающего «Краснодара».

Зная такую установку, игру Бухарова оцениваешь уже иначе. Как и отсутствие Миранчука в стартовом составе. В модели 5−3−2 Миранчук выполняет роль оттянутого форварда. Стало быть, должен идти вперед и обострять. Но против Чили у железнодорожника это не получилось. А вот против Бельгии или Венгрии он выходил на замену — и неплохо. Готовили Миранчука и на второй тайм с Мексикой, однако удаление Жиркова спутало карты.

Другими словами, сборная в рамках тех задач, что ставили перед ней тренеры, сыграла достойно. Достаточно вспомнить, что три центральных защитника еще полгода назад выступали за «Уфу», «Амкар» и «Ростов».

Просто мы, запутавшись в разнообразии прозвучавших целей, оценили ее выступление каждый по-своему.

Через год в плане критериев оценок все будет проще.