Сборная России: кто за все ответит?

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«НАМ НАДО ПОБОРОТЬСЯ ЗА КУБОК».

Уже в ночи увидел видео того, как болельщики провожали сборную из Казани в Москву.

— Игорь, Игорь! — кричали люди Акинфееву, который, возможно, только что провел свой последний матч в сборной на столь серьезном турнире.

Никто из игроков нашей команды, насколько мне рассказали, не покинул поле в Казани, не поблагодарив публику. Затем Станислав Черчесов и несколько футболистов записали видеообращения, поблагодарив россиян в соцсетях.

Никому не придет в голову постить фото с отдыха и подписывать мамаевским «это наш уровень». PR-урок Euro-2016 команда усвоила хорошо.

Кроме того, надо признать, что сборная действительно играла изо всех сил. «Ходили пешком», «не боролись и не бились» — это не про сборную России образца Кубка конфедераций 2017 года.

Но дело в другом. В том, что нам обещали. Валерий Газзаев регулярно говорит о том, что перед сборной России не ставят задач. Это справедливо лишь отчасти и применительно к «Стратегии развития-2030» — сочинению о том, как планируют развивать наш футбол в ближайшие 13 лет. Ошибочно считать, что цели на КК-2017 не ставились. Еще как ставились.

О победе на Кубке конфедераций говорили и главный тренер, и президент федерации.

На конференции РФС в начале апреля Станислав Черчесов, выступая перед делегатами, сказал следующее:

— Единственные нечемпионы — мы. У нас серьезные соперники. Но кто бы что не говорил, нам надо побороться за этот кубок. Это для нас принципиально, мы на это настраиваем команду.

Сразу после выступления мне удалось еще раз задать вопрос о КК-2017.

— Выступая перед делегатами, говоря о Кубке конфедераций, вы сказали, что «за кубок надо побороться». Это ваша задача, или поставленная РФС цель?

— Это наша цель. За кубок надо бороться, хотя мы — единственные, кто не является на турнире чемпионом мира или континента.

12 мая премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе встречи с представителями спортивных сборных команд России на площадке учебно-тренировочного центра «Новогорск» задал Виталию Мутко вопрос о том, что будет с российским футболом. Мутко ответил коротко: «В футболе мы всех порвём!».

Никогда еще задача не ставилась настолько красноречиво.

24 июня в Казани была подведена черта. Никого не порвали, цели не достигли. Единственная оценка, точно отражающая выступление команды на КК-2017 (домашнем, подчеркну, турнире) — не стыдно. Наверное, по сравнению с Euro-2016 это можно назвать движением вперед в моральном плане.

Но одна победа и два поражения ничуть не убеждают в том, что через год сборная России выйдет из группы. Три очка после победы над Новой Зеландией — это правда то, ради чего мы боролись за право провести ЧМ-2018? И это то, к чему мы оказались способны подготовиться за 7 лет с момента победы российской заявки на выборах в ФИФА?

ВО ЧТО ИГРАЛА СБОРНАЯ?

Возможно, послевкусие было бы другим, если бы не высказывания Черчесова и Мутко. О том, как реагирует на вопросы Станислав Саламович, известно — пресс-конференции превращаются в театр одного актера. Они наполнены вкусными цитатами, но малосодержательны. Нервный ответ на вопрос про мандраж после Португалии уже получил критические оценки в СМИ.

Пресс-конференция по итогам встречи с Мексикой запомнится «отлупом» господину источнику — как будто это российское ноу-хау:

— До матча прошла информации, что в случае невыхода из группы вы будете отправлены в отставку. Вы готовы к ней? — спросил Черчесова один из журналистов.

— Если уточните, откуда у вас информация, — отвечу.

— От моего источника.

— Сейчас самого модного журналиста зовут «источник». С удовольствием работал и буду работать дальше. Может, еще лучше. А своему информатору, который вам приснился, передайте привет.

Еще был диалог с немецкой журналисткой про «давление», когда оба собеседника остались довольны собой:

— Чувствую ли я давление? — переспросил тренер. — Я вас, журналистов, иногда не понимаю. Вы говорите о моем артериальном давлении? Это у вас высокое давление, потому что рядом стоят два красивых мужчины.

В ночи Виталий Мутко рассказал агентству «Р-Спорт» о начале программы «Поиск талантов»:

— Уже в сентябре мы соберем лучших детей в России и из них будем делать (сборную), но для этого нужно 7−8 лет, терпение.

А дальше хоть стой, хоть падай:

— Лейку надо купить и поливать их, чтобы быстрее росли.

Стоп. Мне кажется, или нам предлагают разделить удовлетворение от хорошо проделанной работы и занятого третьего места в группе?

Очень часто после провалов на больших турнирах говорили о зарплате тренера: Адвоката, Капелло, опять Капелло. Напомню слова Мутко о гонораре штаба Черчесова:

— У нас принят трехлетний бюджет. 2,4 миллиона долларов в год — это зарплата тренерского штаба, без бонусов и призовых, как правило, для этого требуется отдельный контракт.

Итак, то, что мы увидели с лета 2016-го, стоит более двух миллионов долларов в год? Вы удовлетворены игрой, результатов и тем, как все объясняется?

В сборной нет Игоря Денисова, но вопросы о нем задавать нельзя. Дзюба уехал со сбора, но преподносится это как невозможность игроком переносить нагрузки. Спустя две недели Артем едет тренироваться с «Зенитом» и о боли никто не говорит. Вдруг решил закончить Василий Березуцкий. Мариу Фернандес сделал операцию на носу в самый подходящий для этого момент. Сборная по разным причинам, которые так или иначе можно назвать «мутными», лишилась четырех футболистов стартового состава. На мой, а не господина источника, взгляд.

Полное ощущение того, что футболисты, если за неприезд в сборную ничего дисциплинарно не светит, туда и не едут.

Вот крайне важные, на мой взгляд, слова Черчесова после игры с Мексикой:

— Главное — мы, думаю, сделали качественный скачок вперед и не будем останавливаться.

После игры мне попалось на глаза высказывание Гуса Хиддинка.

— Россияне играли на турнире с тремя центральными защитниками и показали оборонительный футбол, — сказал в эфире Fox Sports1 голландец. — При этом они защищали пространство перед воротами, но не держали плотно соперников. Оставшись в конце матча с Мексикой в меньшинстве, хозяева турнира вынужденно пошли вперед и стали находить подходы к чужим воротам, но им не хватило эффективности в завершающей стадии. Теперь сборной следует тщательно проанализировать итоги своего выступления и, может быть, пересмотреть систему игру. К тому же на турнире сборная Россия выглядела несколько неубедительно в функциональном плане.

Важный, на мой взгляд, нюанс — фраза про «неубедительно в функциональном плане». Еще, возможно, выскажется Раймонд Верхейен — тот самый голландец, который ставил «физику» сборной России на Euro-2008.

О физике же разговор еще предстоит, пока же непосредственно об игре. Черчесов говорит о качественном скачке. Гус сказал о том, что стоит пересмотреть систему игры — и, если я правильно понял, сделать ее более атакующей. Россия играла от обороны, в три центральных, которым забрасывали мячи за спину — противостоять этому довольно простому элементу наши защитники так и не смогли. Но, что важно, на последнем временном отрезке Черчесову удалось если не выстроить систему игры, то хотя бы стабилизовать состав. Для этого понадобилось около года.

На то, чтобы сделать футбол более атакующим, есть еще год. Достаточно ли этого срока и убеждает ли предыдущий опыт тренера в том, что задача ему по плечу? Прибавлять надо в организации игры, создании и завершении голевых моментов.

Важно, чтобы прогрессировал Головин — это ключевая фигура при организации атаки. Необходимы практика и правильное отношение к делу, хорошо поставленная игровая задача (представьте, что Головин станет делать не одну, приведшую к голу в ворота Мексики, а 6−7 таких передач с фланга) и верно выстроенная карьера, когда продадут не сразу за большие деньги и в «Арсенал», а позволят прибавить и вырасти в хорошего по европейским меркам футболиста.

У нас мало парней, которые могут за счет индивидуальных усилий что-то создать впереди. А игроков, делающих разницу, увы, вообще нет. Значит, через год надо рассчитывать на коллектив, на то, что будет лучше выстроена командная игра. Но вариант атакующий, когда мы станем действовать не в три центральных защитника, при Черчесове, похоже, исключен.

Футбол Кубок Конфедераций 2017 Группа A, 24.06.2017, 18:00 2:1 Мексика Россия

ПОЧЕМУ НАМ НЕ ДАЮТ ПЕНАЛЬТИ.

Мы хозяева, и по опыту проведения таких же турниров могли рассчитывать на более лояльное судейство — хотя бы в спорных эпизодах. Не как в Кореи-2002, но хоть один-то пенальти из четырех потенциальных (один — с Новой Зеландией, второй — в конце игры с Португалией, и два — с мексиканцами) мы должны были получить. Но….

Конечно, было бы очень просто кивнуть в сторону непростой международной обстановки и высказаться в стиле «Запад нас не любит». А если серьезно — кто от РФС входит в судейский комитет ФИФА? Согласно сайту РФС, это Николай Левников, работающий в Казахстане. Почему он вдруг не пригодился российскому футболу? Кто у нас в совете ФИФА? Никого нет. Страна-хозяйка ЧМ-2018 там не представлена, но попытается в ближайшее время избрать туда Алексея Сорокина, гендиректора Оргкомитета «Россия-2018». Вы помните интервью, в котором г-н Сорокин высказывался бы о проблемах российского футбола? Бизнес, судейство, развитие лиг, агентская деятельность, правила игры в футбол….

На двух подряд конференциях РФС ее президент раскритиковал деятельность Александра Зоркова — одного из видных чиновников федерации. Он охарактеризован как человек, который «курит бамбук» и «ни хрена не делает». Господин Зорков — заместитель генерального директора. Если столь статусное лицо в системе РФС так «много» трудится, то что говорить о работе всей организации?

ИСТОРИЯ С АКИНФЕЕВЫМ.

У Игоря Акинфеева наступили непростые времена. В матче с португальцами вратарь, пропустив гол от Роналду, взял вину на себя, в игре с Мексикой он пропустил дважды.

По второму голу совершенно не согласен с тем, что виноват один Игорь. Больше скажу — не он главный виновник. С момента выноса с половины поля мексиканцев у защитника Виктора Васина была фора в пять секунд и семь метров перед мексиканцем Лосано. Не знаю, что кричал Акинфеев и кричал ли вообще, но Васин мощнее и выше Лосано — мог и не быть наблюдателем, а поставить корпус и помочь голкиперу. Так помочь, как помогал Акинфеев в матче с португальцами, исправляя недоработки обороны. Игорь, безусловно, опоздал к мячу, но такие эпизоды в матчах АПЛ или бундеслиги случаются часто, и защитники просто не пускают к вратарю, не дают разбежаться. А Васин просто сопровождал Лосано — и тот пошел до конца, не испугавшись удара в стиле кунг-фу от Акинфеева.

Кстати, вам момент не напомнил эпизод Веллитон — Акинфеев в августе 2011-го, когда за похожее единоборство вне пределов штрафной бразильцу дали поначалу шесть матчей дисквалификации? Тогда Веллитон шел до конца, не успел и пострадал Акинфеев. Сейчас Лосано опередил Игоря и получил удар в грудь, который вполне мог привести к тяжелым последствиям для здоровья мексиканца.

В целом же ситуация выглядит удивительной. Станислава Черчесова, в прошлом голкипера (а Андрей Канчельскис вместе с Валерием Карпиным, насколько понимаю, отказывают ему в идеях, которые позволили бы называться главным тренером, а не специалистом узкого профиля) подвел вратарь. В двух из трех матчах турнира. Хотелось бы услышать мнение Гинтараса Стауче, отвечающего за подготовку голкиперов.

А ЧТО СЛУЧИЛОСЬ В КОНЦЕ?

Как бы то ни было, второй мяч сломал сборную России, а удаление Жиркова команду добило. В конце встречи, при игре 10 на 11, сборная не только не устроила штурм, но и уступила сопернику инициативу. Это не был Уэльс, когда, по выражению Анатолия Бышовца, второй тайм «команда доходила», но и варианта, который бы намекал на возможность сравнять счет и вырвать победу, не просматривалось.

О физподготовке коротко высказался Хиддинк, данные еще предстоит проанализировать, а сейчас я бы обратил внимание на даты подготовки к турниру. По просьбе Черчесова финал Кубка сдвинули с 28 на 2 мая, устроив настоящий позор с переносом и забыв о том, что Второмай сейчас — уже не праздник. 21 мая был последний, 30-й тур, а спустя три дня команда улетела на сбор в Австрию. Там игроки после тяжелого чемпионата получили серьезную нагрузку.

Итак: Черчесову пошли навстречу с переносом финала Кубка. Хорошо еще, что не стали никуда двигать последний тур. Надеюсь, в будущем и РФС, и РФПЛ откажут любому тренеру сборной, желающему что-то поменять в календаре.

Черчесов готовил команду более трех недель — и все равно она выглядела, по словам Гуса, неубедительно в функциональном плане. Итог — три очка. При всем при том, что играли достойно и нет негатива по отношению ко всей команде и футболу в целом. Нет того, что называется «зажрались». Весь негатив предстоит принять на себя Акинфееву, но ему не привыкать.

Но глобально ситуация плохая. За 8 лет, прошедших с момента победы за право получить ЧМ-2018, не создана новая генерация футболистов. Несмотря на деньги государства. Несмотря на лимит. Несмотря на построенные стадионы и инфраструктуру.

Сейчас дело, на мой взгляд, не столько в игре. Есть ощущение, что команда, скажем так, до старта КК-2017 ментально не очень совпадала с Черчесовым. Дай бог, чтобы турнир изменил это — парням и тренеру через многое пришлось пройти.

А теперь главный вопрос. Когда Черчесов выходил на доклад делегатам конференции в апреле, Мутко сказал так, чтобы все слышали: «Вот кто за все ответит». Сейчас оказывается, что отвечать никто и не собирается. Все довольны.