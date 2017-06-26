Роналду отдал приз игрока матча с Новой Зеландией получившему травму Б. Силве
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, который был признан лучшим игроком матча 3-го тура группы A c командой Новой Зеландии и получил приз BUD AF Man of the Match, отдал награду полузащитнику Бернарду Силве, информирует
пресс-служба сборной Португалии.
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Роналду на 33-й минуте матча реализовал пенальти. Встреча, которая проходила на стадионе «Санкт-Петербург», завершилась победой португальцев со счётом 4:0.
Силва в игре с Новой Зеландией также забил один мяч и получил травму голеностопа,
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|24 Июня, 18:00
|Зрители 56290
|Группа A
|Санкт-Петербург Арена
|Новая Зеландия
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0:4
Первый тайм: 0:2
|Португалия
Главные тренеры
|Энтони Хадсон
|Фернанду Сантуш
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|9
|9
|Удары (всего)
|22
|3
|Удары в створ
|12
|0
|Штанги, перекладины
|1
|1
|Угловые
|12
|17
|Фолы
|5
|1
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Марк Гейгер (США)
|Боковой судья
|Джо Флетчер (Канада)
|Боковой судья
|Чарльз Моргант (США)
|Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
|Юре Прапротник (Словения)
|Сандру Риччи (Бразилия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти