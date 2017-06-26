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Кубок конфедераций по футболу 2017
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30186603/
26 июня 2017, 0:01 | Чемпионат.com

Роналду отдал приз игрока матча с Новой Зеландией получившему травму Б. Силве

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, который был признан лучшим игроком матча 3-го тура группы A c командой Новой Зеландии и получил приз BUD AF Man of the Match, отдал награду полузащитнику Бернарду Силве, информирует пресс-служба сборной Португалии.

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© РИА "Новости"

Роналду на 33-й минуте матча реализовал пенальти. Встреча, которая проходила на стадионе «Санкт-Петербург», завершилась победой португальцев со счётом 4:0.

Силва в игре с Новой Зеландией также забил один мяч и получил травму голеностопа, из-за которой был заменён в перерыве.
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24 Июня, 18:00 Зрители 56290 Группа A Санкт-Петербург Арена
Новая Зеландия 0:4
Первый тайм: 0:2
Португалия
Главные тренеры
Энтони Хадсон Фернанду Сантуш
Голы
7 Криштиану Роналду 33′
10 Бернарду Силва (Элизеу) 37′
9 Андре Силва 80′
17 Нани (Андре Силва) 90+1′
Составы
Стефан Маринович 1
82′ Дейн Ингам 16
Томас Дойл 17
Майкл Боксалл 5
Томми Смит 20
Марко Рохас 11
Райан Томас 14
Крис Вуд (к) 9
74′ Эндрю Дюрант 22
Шейн Смелц 10
37′ Майкл Макглинчи 8
Билл Туилома 6
19′ 65′ Клейтон Льюис 15
Коста Барбароузес 7
1 Руй Патрисиу
11 Нелсон Семеду 21′
19 Элизеу
2 Бруну Алвеш
3 Пепе 56′
9 Андре Силва
8 Жоау Моутинью
13 Данилу Перейра
20 Рикарду Куарежма 83′
18 Желсон Мартинш
10 Бернарду Силва 46′
16 Луиш Мигел Пиззи
7 Криштиану Роналду (к) 67′
17 Нани
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 9
9 Удары (всего) 22
3 Удары в створ 12
0 Штанги, перекладины 1
1 Угловые 12
17 Фолы 5
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Марк Гейгер (США)
Боковой судья Джо Флетчер (Канада)
Боковой судья Чарльз Моргант (США)
  Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
  Юре Прапротник (Словения)
  Сандру Риччи (Бразилия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
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Серия пенальти: нереализованный пенальти

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