Роналду отдал приз игрока матча с Новой Зеландией получившему травму Б. Силве

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Роналду на 33-й минуте матча реализовал пенальти. Встреча, которая проходила на стадионе «Санкт-Петербург», завершилась победой португальцев со счётом 4:0.