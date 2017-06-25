Андрей Канчельскис: Черчесову нужно опуститься с небес на землю и найти общий язык с игроками

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Он также добавил, что видео Александра Кокорина и Артема Дзюбы не обязательно должно было быть адресовано Черчесову. На видео в Инстаграме нападающие прикладывали ладонь к лицу. Предположительно, тем самым пропустившие Кубок конфедераций-2017 футболисты пародировали наставника россиян.

— Черчесову нужно немного опуститься с небес на землю, — сказал в эфире программы «Все на матч» Канчельскис. — Ему нужно найти общий язык с футболистами. Почему-то звездные игроки всегда находят общий язык с тренерами. Почему мы не можем этого сделать? Это необходимо сделать, чтобы добиться результата.