Андрей Канчельскис: Черчесову нужно опуститься с небес на землю и найти общий язык с игроками
Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис считает, что главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову необходимо найти общий язык с футболистами.
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Видимо, что-то случилось...
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Он также добавил, что видео Александра Кокорина и Артема Дзюбы не обязательно должно было быть адресовано Черчесову. На видео в Инстаграме нападающие прикладывали ладонь к лицу. Предположительно, тем самым пропустившие Кубок конфедераций-2017 футболисты пародировали наставника россиян.
— Черчесову нужно немного опуститься с небес на землю, — сказал в эфире программы «Все на матч» Канчельскис. — Ему нужно найти общий язык с футболистами.
Видео Кокорина и Дзюбы? Почему вы думаете, что это адресовано именно Черчесову? Мало ли что они могут у себя выкладывать. С ними можно найти общий язык, сейчас с этим
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