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https://sport.mail.ru/football2017/news/30186561/
25 июня 2017, 23:59 | Спорт-Экспресс

Андрей Канчельскис: Черчесову нужно опуститься с небес на землю и найти общий язык с игроками

Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис считает, что главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову необходимо найти общий язык с футболистами.

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Он также добавил, что видео Александра Кокорина и Артема Дзюбы не обязательно должно было быть адресовано Черчесову. На видео в Инстаграме нападающие прикладывали ладонь к лицу. Предположительно, тем самым пропустившие Кубок конфедераций-2017 футболисты пародировали наставника россиян.

 — Черчесову нужно немного опуститься с небес на землю, — сказал в эфире программы «Все на матч» Канчельскис. — Ему нужно найти общий язык с футболистами. Почему-то звездные игроки всегда находят общий язык с тренерами. Почему мы не можем этого сделать? Это необходимо сделать, чтобы добиться результата.

Видео Кокорина и Дзюбы? Почему вы думаете, что это адресовано именно Черчесову? Мало ли что они могут у себя выкладывать. С ними можно найти общий язык, сейчас с этим почему-то начались проблемы. Денисов, Дзюба, Кокорин — со всеми проблемы. Почему-то виноваты только футболисты, а не тренеры.
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