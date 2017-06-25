Геннадий Орлов: Сборная России произвела хорошее впечатление на Кубке конфедераций

— Сборная произвела хорошее впечатление. Я не очень лестно высказался о ее настрое в матче против Португалии — сейчас все наоборот. Высочайшая отдача и стремление к победе. Конечно, был брак в технике. Но! За организацию игры нужно сказать Черчесову добрые слова. Три матча на Кубке конфедераций показали: команда стала более сплоченной. Появляется рисунок, выстраивается костяк. Есть проблемные места, только вызвано это не тренерской работой и тактикой, а пробелами в индивидуальном мастерстве. Это работа клубов, это уровень нашего футбола, что поделаешь. А настроя и желания — через край. Радует, что были моменты. Чуть больше мастеровитости — могли бы забить не раз. Тот же Ерохин, — передает слова Орлова «Матч ТВ».

Напомним, что сборная России набрала три очка в группе А, переиграв в первом матче команду Новой Зеландии (2:0), и не смогла пробиться в плей-офф турнира.