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Кубок конфедераций по футболу 2017
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Германия 3
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Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
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Россия 1
тв
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30186409/
25 июня 2017, 23:27 | Советский спорт

Геннадий Орлов: Сборная России произвела хорошее впечатление на Кубке конфедераций

Российский комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от выступления сборной России на Кубке конфедераций.

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— Сборная произвела хорошее впечатление. Я не очень лестно высказался о ее настрое в матче против Португалии — сейчас все наоборот. Высочайшая отдача и стремление к победе. Конечно, был брак в технике. Но! За организацию игры нужно сказать Черчесову добрые слова. Три матча на Кубке конфедераций показали: команда стала более сплоченной. Появляется рисунок, выстраивается костяк. Есть проблемные места, только вызвано это не тренерской работой и тактикой, а пробелами в индивидуальном мастерстве. Это работа клубов, это уровень нашего футбола, что поделаешь. А настроя и желания — через край. Радует, что были моменты. Чуть больше мастеровитости — могли бы забить не раз. Тот же Ерохин, — передает слова Орлова «Матч ТВ».

Напомним, что сборная России набрала три очка в группе А, переиграв в первом матче команду Новой Зеландии (2:0), и не смогла пробиться в плей-офф турнира.
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