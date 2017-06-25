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Кубок конфедераций по футболу 2017
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
18:00 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
18:00 завершен Чили 1
Австралия 1
1/2 финала
28.06 не начался Португалия
Чили
1/2 финала
29.06 не начался Германия
Мексика
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30186344/
25 июня 2017, 23:25 | Чемпионат.com

По окончании группового этапа букмекеры назвали фаворита Кубка конфедераций

Завершился групповой этап проходящего в России Кубка конфедераций.

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© РИА "Новости"

Теперь в полуфинале турнира сборная Португалии, занявшая первое место в группе A, встретится с командой Чили, финишировавшей на второй строчке в группе B. Матч состоится 28 июня в Казани.

Букмекеры уверены в итоговой победе сборной Португалии (1.53), Чили считается аутсайдером пары (2.40).

В другом полуфинале встретятся лучшая команда группы B сборная Германии и сборная Мексики, занявшая второе место в группе A. Матч состоится 29 июня в Сочи.

Аналитики не сомневаются в проходе сборной Германии (1.43), шансы Мексики оценены в 2.77.

Фаворитом на победу в турнире считается Португалия (3.04), следом идут Германия (3.20), Чили (3.74) и Мексика (6.00).
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