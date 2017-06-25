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Кубок конфедераций по футболу 2017
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
18:00 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
18:00 завершен Чили 1
Австралия 1
1/2 финала
28.06 не начался Португалия
Чили
1/2 финала
29.06 не начался Германия
Мексика
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30186301/
25 июня 2017, 23:23 | Спорт-Экспресс

«Отпускной» турнир? Роналду и Видаль не согласны

Четыре фаворита Кубка конфедераций вопреки суждениям о «несерьезности» турнира дружно вышли в полуфинал и готовятся к искрометной борьбе.

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½ финала
28 июня. Казань. 21.00. Португалия — Чили
29 июня. Сочи. 21.00. Германия — Мексика
Матч за 3-е место — 2 июля. Москва. 15.00.
Финал — 2 июля. Санкт-Петербург. 21.00.

Состав полуфиналистов практически безошибочно угадывался задолго до начала турнира, и накануне заключительных игр в группе В уже приобрел отчетливые, не умозрительные очертания, — в точном соответствии этой предопределенности. Как ни старались лучшие представители Азии и Африки, как ни противилась грустным предстартовым раскладам сборная России, заметно освеженная и никем не освежеванная, чемпионы мира, Европы и двух Америк так и не позволили нарушить закономерности футбольного развития. Сенсаций не произошло.

Разбивка на полуфинальные пары тоже произошла во многом досрочно — в тот момент, когда Камерун пропустил третий мяч, и стало ясно, что чилийцам для победы в группе надо забивать два. Такое тоже было возможно, как, впрочем, и второй гол Австралии, пусть он-то как раз ничегошеньки не решал, — настолько азартная, «на двое ворот», шла московская игра, — но все-таки с очень малой вероятностью. И уже минут за 10 до конца воскресных встреч было понятно, что немцы сыграют с Мексикой, а Чили — с Португалией.

Не знаю, кому как, но исходя из истории прошлых встреч, из совместимости и сочетаемости стилей, и отталкиваясь от впечатлений, произведенных этой четверкой на Кубке конфедераций, куда интереснее были бы иные «спаривания»: Германия — Португалия и Чили — Мексика. Немцы, пусть и не основным составом, получили бы возможность оспорить у Роналду и компании право называться сильнейшими в Старом Свете, пусть и неофициально. В свою очередь, у мексиканцев есть особый счет к чилийцам — за 0:7 на прошлогоднем Кубке Америки. Да и в целом матчи соседей по континенту принципиальнее и злее, чем межконтинентальные сражения.

Но глупо грешить на судьбу, тем более турнирную. Футбол высшего качества нам обеспечен в любых полуфинальных перекрестиях, что подтверждают групповые матчи Португалия — Мексика и Германия — Чили, сполна оправдавшие ожидания и остающиеся главными украшениями Кубка конфедераций. В среду и четверг, нет никаких сомнений, рейтинг топ-игр турнира непременно будет обновлен.

Германия — Мексика — это молодость против задора и холодный огонь (именно огонь, не лед!) против обжигающего. Сногсшибательный, порой безрассудный мексиканский напор натолкнется в этой игре на прагматичный, запредельно рациональный подход вышколенных немцев, большей частью безусых, но уже испытанных и закаленных в суровых сражениях. И у тех, и у других замечаются неточности в обороне, и крайне любопытно, кто из них лучше использует голевые шансы, которых наверняка будет не счесть. И это уже звучит многообещающе.

А в другом полуфинале сойдутся команды, порожденные одной и той же стихией. И у обоих в составе есть большие, великие футболисты, соревнование которых, в основном заочное, на противоположных концах поля, золотит и без того блестящую афишу. С Месси чилийцы уже приноровились справляться — теперь настала очередь Криштиану Роналду. Португальцы же, с незапамятных времен нареченные «европейскими бразильцами», могут козырнуть этим, чтобы позлить противника. Ведь с чемпионатов мира, своеобразной мини-версией которых можно считать Кубок конфедераций, сборную Чили всегда отправляли домой именно бразильцы, только подлинные.

Перед турниром, да и в первые дни после начала, многие скептически называли его тренировочным, а то и «отпускным». Теперь, увидев воочию неподдельную, яростную страсть, с какой пробивались из группы, автоматически укорачивая себе отпуск на целую неделю, четыре полуфиналиста, рискнет ли хоть кто-нибудь всерьез заявить, что флагманы мирового футбола прикатили в России прохлаждаться, отбывать номер, и Кубок конфедераций их совсем не интересует? Ответ на этот вопрос не требуется: его исчерпывающе дал состав полуфинальных пар.
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