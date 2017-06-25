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— Мы добились поставленной цели — вышли в полуфинал. Да еще и с первого места! Учитывая, какой состав мы привезли, я могу сказать, что горжусь своей молодой командой, — начал Лев пресс-конференцию после победного матча с Камеруном. — В начале поединка, который был для нас решающим, ребята немного стушевались, мешало давление, но потом все наладилось, и во втором тайме мы реализовали свой план, завладев преимуществом. Четко знали, как играть против Камеруна, ведь внимательно изучили соперника. Радует, что создавали столько моментов. А нервозность в дебюте — это нормально.

— Вы впервые дали сыграть Платтенхардт, Вернер впервые вышел в старте. Как вам их игра?

— Отлично. Оба они быстроногие и использовали это качество. Хотя у Вернера поначалу не все получалось, но в итоге сделал дубль и стал лучшим игроком матча.

— Что скажете об удалении камерунца? Что за неразбериха сложилась вокруг просмотра повтора?

— Преднамеренности в его действиях не увидел. И даже Эмре Джан, против которого был совершен фол, сказал мне, что хотя удар и был, но едва ли это можно назвать «грубейшим нападением». А что там стряслось у судьи при просмотре повтора — не знаю. К новой системе все должны привыкнуть. Судьи в том числе.

— Для вас это сотая победа во главе сборной Германии. Что чувствуете?

— Это значимое событие для меня. И в такой момент хочу поблагодарить всех, кто работает и работал в сборной за все эти годы. Тренеров, менеджеров, и, конечно, игроков. Всякое бывало. И неприятные истории тоже. Но хорошего явно больше. А главное была великая победа в Бразилии.

— Теперь вам играть с Мексикой…

— Матч будет для нас сложнейшим. С такими соперниками играть очень тяжело. Технически оснащенная, быстрая. Там есть выдающиеся футболисты. Но для нас это полезный опыт. Не так часто играем с латиноамериканцами.

— При этом накануне вы желали победы России, — напомнил Леву спецкор «СЭ». — Чего не хватило нам в матче с Мексикой? И послали ли слова сочувствия Станиславу Черчесову, с которым отлично знакомы по работе в «Тироле»?

— Я был огорчен, что Станислав проиграл. Желал ему удачи перед матчем, посылал смс. За последние месяцы он произвел кардинальные перемены в сборной. Это очень тяжелый труд, на это требуется время. Отлично знаю Черчесова. Он отличный мотиватор. И он буквально живет футболом! И мечтает развивать футбол в своей стране. Я искренне желаю ему успеха в этом нелегком труде, быть спокойным и последовательным. У нас в Германии тоже ведь был такой непростой период. И как раз перед домашним чемпионатом мира. Потерпите. Развитие команды — это небыстрый процесс.

— И еще вопрос о России. Кто бы из игроков команды Черчесова мог бы заиграть в бундеслиге?

— В Германии уже были российские игроки. А из тех, кто есть сейчас… Не буду называть фамилии, но хочу выделить вратаря (Игоря Акинфеева. — Прим. «СЭ»). Он порой допускает ошибки, но это футболист очень высокого уровня. Давно его уважаю. А в остальном у России есть достаточно динамичных игроков, но я не знаю их достаточно хорошо, чтобы говорить об их возможности выступать в той или иной немецкой команде.