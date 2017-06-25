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https://sport.mail.ru/football2017/news/30186191/
25 июня 2017, 22:08 | Спорт-Экспресс

Йоахим Лев: Черчесову — удачи, Акинфееву — респект

Главный тренер сборной Германии после выхода в полуфинал рассказал, что расстроился поражению сборной России от мексиканцев.

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— Мы добились поставленной цели — вышли в полуфинал. Да еще и с первого места! Учитывая, какой состав мы привезли, я могу сказать, что горжусь своей молодой командой, — начал Лев пресс-конференцию после победного матча с Камеруном. — В начале поединка, который был для нас решающим, ребята немного стушевались, мешало давление, но потом все наладилось, и во втором тайме мы реализовали свой план, завладев преимуществом. Четко знали, как играть против Камеруна, ведь внимательно изучили соперника. Радует, что создавали столько моментов. А нервозность в дебюте — это нормально.

— Вы впервые дали сыграть Платтенхардт, Вернер впервые вышел в старте. Как вам их игра?

— Отлично. Оба они быстроногие и использовали это качество. Хотя у Вернера поначалу не все получалось, но в итоге сделал дубль и стал лучшим игроком матча.

— Что скажете об удалении камерунца? Что за неразбериха сложилась вокруг просмотра повтора?

— Преднамеренности в его действиях не увидел. И даже Эмре Джан, против которого был совершен фол, сказал мне, что хотя удар и был, но едва ли это можно назвать «грубейшим нападением». А что там стряслось у судьи при просмотре повтора — не знаю. К новой системе все должны привыкнуть. Судьи в том числе.

— Для вас это сотая победа во главе сборной Германии. Что чувствуете?

— Это значимое событие для меня. И в такой момент хочу поблагодарить всех, кто работает и работал в сборной за все эти годы. Тренеров, менеджеров, и, конечно, игроков. Всякое бывало. И неприятные истории тоже. Но хорошего явно больше. А главное была великая победа в Бразилии.

— Теперь вам играть с Мексикой…

— Матч будет для нас сложнейшим. С такими соперниками играть очень тяжело. Технически оснащенная, быстрая. Там есть выдающиеся футболисты. Но для нас это полезный опыт. Не так часто играем с латиноамериканцами.

— При этом накануне вы желали победы России, — напомнил Леву спецкор «СЭ». — Чего не хватило нам в матче с Мексикой? И послали ли слова сочувствия Станиславу Черчесову, с которым отлично знакомы по работе в «Тироле»?

— Я был огорчен, что Станислав проиграл. Желал ему удачи перед матчем, посылал смс. За последние месяцы он произвел кардинальные перемены в сборной. Это очень тяжелый труд, на это требуется время. Отлично знаю Черчесова. Он отличный мотиватор. И он буквально живет футболом! И мечтает развивать футбол в своей стране. Я искренне желаю ему успеха в этом нелегком труде, быть спокойным и последовательным. У нас в Германии тоже ведь был такой непростой период. И как раз перед домашним чемпионатом мира. Потерпите. Развитие команды — это небыстрый процесс.

— И еще вопрос о России. Кто бы из игроков команды Черчесова мог бы заиграть в бундеслиге?

— В Германии уже были российские игроки. А из тех, кто есть сейчас… Не буду называть фамилии, но хочу выделить вратаря (Игоря Акинфеева. — Прим. «СЭ»). Он порой допускает ошибки, но это футболист очень высокого уровня. Давно его уважаю. А в остальном у России есть достаточно динамичных игроков, но я не знаю их достаточно хорошо, чтобы говорить об их возможности выступать в той или иной немецкой команде.
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25 Июня, 18:00 Зрители 30230 Группа B Фишт
Германия 3:1
Первый тайм: 0:0
Камерун
Главные тренеры
Йоахим Лев Уго Брос
Голы
48′ Керем Демирбай (Ю. Дракслер) 10
66′ Тимо Вернер (Дж. Киммих, Н. Зюле) 11
81′ Тимо Вернер (Б. Хенрикс, Ю. Брандт) 11
10 Венсан Абубакар (Н. Нгамале, К. Бассогог) 78′
Составы
Марк-Андре тер Штеген 22
Джошуа Киммих 18
90+2′ Марвин Платтенхардт 5
Маттиас Гинтер 4
Антонио Рюдигер 16
Никлас Зюле 17
Эмре Джан 14
Тимо Вернер 11
77′ Керем Демирбай 10
Юлиан Брандт 20
80′ Юлиан Дракслер (к) 7
Амин Юнес 15
74′ Себастьян Руди 21
Беньямин Хенрикс 6
1 Фабрис Ондоа
2 Эрнест Мабука 64′
19 Коллинс Фай
4 Адольф Тейку
5 Мишель Нгаде-Нгаджюи
3 Андре-Франк Замбо
10 Венсан Абубакар
15 Себастьен Сиани
13 Кристиан Бассогог 82′
20 Карл Токо-Экамби
8 Бенжамен Муканджо (к) 70′
12 Жером Гиоата
17 Арно Джум 58′
7 Николя Муми Нгамале
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 1
10 Голевые моменты 2
19 Удары (всего) 9
9 Удары в створ 2
6 Угловые 3
10 Фолы 8
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Вильмар Рольдан (Колумбия)
Боковой судья Александр Гусман (Колумбия)
Боковой судья Кристиан де ла Крус (Колумбия)
  Артур Диаш (Португалия)
  Энрике Касерес (Парагвай)
  Эрнан Майдана (Аргентина)
Обозначения
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