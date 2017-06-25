Венсан Абубакар: Приглашение в клуб из России? Лучше поеду в Европу

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Камерунец отметил, что в России достаточно безопасно.

— Вам сегодня отличиться не удалось?

— Вообще, я забил, но засчитали автогол тер Штегену. Тем не менее, это не главное. Главное — команда.

— Что вы думаете о России?

— Ну, здесь хорошая безопасность. Похоже, на этом все построено.

— Хотели бы приехать сюда на чемпионат мира?

— Уверенности в этом нет. Сначала надо выиграть два матча в отборочном турнире. Рано об этом говорить.

— Если бы пригласили играть в России, согласились бы?

— Я бы лучше поехал в Европу. Сделаю все для этого. (Ярослав СУСОВ).