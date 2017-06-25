Венсан Абубакар: Приглашение в клуб из России? Лучше поеду в Европу
Нападающий сборной Камеруна Венсан Абубакар после матча Кубка конфедераций-2017 против Германии (1:3) отметил, что именно он стал автором единственного мяча своей команды, который сначала записали как автогол вратаря
Марк-Андре тер Штегена.
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Камерунец отметил, что в России достаточно безопасно.
— Вам сегодня отличиться не удалось?
— Вообще, я забил, но засчитали автогол тер Штегену. Тем не менее, это не главное. Главное — команда.
— Что вы думаете о России?
— Ну, здесь хорошая безопасность. Похоже, на этом все построено.
— Хотели бы приехать сюда на чемпионат мира?
— Уверенности в этом нет. Сначала надо выиграть два матча в отборочном турнире. Рано об этом говорить.
— Если бы пригласили играть в России, согласились бы?
— Я бы лучше поехал в Европу. Сделаю все для этого. (Ярослав СУСОВ).
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