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https://sport.mail.ru/football2017/news/30186182/
25 июня 2017, 23:11 | Спорт-Экспресс

Венсан Абубакар: Приглашение в клуб из России? Лучше поеду в Европу

Нападающий сборной Камеруна Венсан Абубакар после матча Кубка конфедераций-2017 против Германии (1:3) отметил, что именно он стал автором единственного мяча своей команды, который сначала записали как автогол вратаря Марк-Андре тер Штегена.

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© РИА "Новости"

Камерунец отметил, что в России достаточно безопасно.

— Вам сегодня отличиться не удалось?

— Вообще, я забил, но засчитали автогол тер Штегену. Тем не менее, это не главное. Главное — команда.

— Что вы думаете о России?

— Ну, здесь хорошая безопасность. Похоже, на этом все построено.

— Хотели бы приехать сюда на чемпионат мира?

— Уверенности в этом нет. Сначала надо выиграть два матча в отборочном турнире. Рано об этом говорить.

— Если бы пригласили играть в России, согласились бы?

— Я бы лучше поехал в Европу. Сделаю все для этого. (Ярослав СУСОВ).
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