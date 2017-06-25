Чили снова поедет в Казань

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У сборной Зеленого континента оставались крохотные шансы на продолжение борьбы, но в разные благоприятные для нее варианты, включая победу с разностью в два мяча, изначально не верилось. Не должна была, как представлялось, расщедриться на подарок опытная сборная Чили, в стартовом составе которой все родились в 80-е годы, кроме центрального защитника Пауло Диаса, заменившего Меделя — футболист «Интера» по прозвищу Питбуль в четверг в конце встречи с Германией покинул поле из-за травмы.

Впервые на турнире сыграли 34-летний вратарь-бородач из «Манчестер Сити» Браво, которого тепло приветствовали еще на разминке южноамериканские болельщики, а также левый защитник Мена. У Австралии, заменившей в стартовом составе по сравнению с матчем против Камеруна шестерых, с первых минут игру начал с капитанской повязкой 37-летний нападающий Кэйхилл, в двух предыдущих матчах выходивший на замену. Причем, для ветерана игра стала сотой за национальную команду. Потому на разминку его партнеры вышли в форме с цифрой 100.

Забегая вперед, отметим, что юбиляр отметился в протоколе спустя полчаса с небольшим «горчичником», въехав двумя ногами в Арангиса. Австралийцы вообще не церемонились с соперниками, которых старались встречать высоким прессингом, и за первый тайм набрали четыре предупреждения.

Прессинг, между тем, принес успех. После того, как Браво выбил мяч в район центрального круга, Крус и защитник Сэйнсбери пошли в отбор. Последний завладел мячом, а получивший его Крус увидел слева свободного Троиси. Оставшись с глазу на глаз с вратарем, тот четко перебросил распластавшегося вратаря.

На перерыв «футбольные кенгуру» вполне могли уйти с преимуществом в два мяча. После штрафного они устроили вторую волну атаки, и после сброса головой Кэйхилла чудом не попал в ворота Сэйнсбери. Его удар с лета без помех получился как днем ранее у Смольникова, сильным и выше ворот. Ветеран, проведший на поле около часа, из-за этого остался без верной голевой передачи.

Хуан Антонио Пицци произвел в перерыве сразу две замены, а Видаль подтянулся в нападение, располагаясь за спиной Варгаса, как четвертый игрок атаки. Однако вернуть инициативу «трехцветным» не удавалось. Команда потеряла уверенность и даже растерялась, словно не понимала, что происходит. Австралийцам же явно не хватало техники, но напора было хоть отбавляй. Чилийские зрители принялись свистеть.

Счастье, что в их команде есть Видаль, который, сыграв в падении головой, сохранил мяч вблизи чужих ворот, после чего состоялась голевая комбинация. Варгас сделал скидку головой Родригесу, и вышедший на замену игрок принес южноамериканцам облегчение.

«Кенгуру» бились до конца как львы. Мастерства им не хватает, зато за характер команда, безусловно, заслуживает похвалы. Побед на турнире австралийцы не одержали, но ничья с 4-й сборной в рейтинге ФИФА для них почетна. К тому же она повлияла на распределение мест в группе, отправив Чили не в Сочи, а снова в Казань — биться с чемпионом Европы Португалией.