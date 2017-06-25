Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кубок конфедераций по футболу 2017
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
18:00 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
18:00 завершен Чили 1
Австралия 1
1/2 финала
28.06 не начался Португалия
Чили
1/2 финала
29.06 не начался Германия
Мексика
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/football2017/news/30186127/
25 июня 2017, 23:08 | Спорт-Экспресс

Чили снова поедет в Казань

Сборная Австралии дала бой победителю Кубка Америки, который, ограничившись ничьей, уступил первое место в группе Германии.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Спорт-Экспресс

У сборной Зеленого континента оставались крохотные шансы на продолжение борьбы, но в разные благоприятные для нее варианты, включая победу с разностью в два мяча, изначально не верилось. Не должна была, как представлялось, расщедриться на подарок опытная сборная Чили, в стартовом составе которой все родились в 80-е годы, кроме центрального защитника Пауло Диаса, заменившего Меделя — футболист «Интера» по прозвищу Питбуль в четверг в конце встречи с Германией покинул поле из-за травмы.

Впервые на турнире сыграли 34-летний вратарь-бородач из «Манчестер Сити» Браво, которого тепло приветствовали еще на разминке южноамериканские болельщики, а также левый защитник Мена. У Австралии, заменившей в стартовом составе по сравнению с матчем против Камеруна шестерых, с первых минут игру начал с капитанской повязкой 37-летний нападающий Кэйхилл, в двух предыдущих матчах выходивший на замену. Причем, для ветерана игра стала сотой за национальную команду. Потому на разминку его партнеры вышли в форме с цифрой 100.

Забегая вперед, отметим, что юбиляр отметился в протоколе спустя полчаса с небольшим «горчичником», въехав двумя ногами в Арангиса. Австралийцы вообще не церемонились с соперниками, которых старались встречать высоким прессингом, и за первый тайм набрали четыре предупреждения.

Прессинг, между тем, принес успех. После того, как Браво выбил мяч в район центрального круга, Крус и защитник Сэйнсбери пошли в отбор. Последний завладел мячом, а получивший его Крус увидел слева свободного Троиси. Оставшись с глазу на глаз с вратарем, тот четко перебросил распластавшегося вратаря.

На перерыв «футбольные кенгуру» вполне могли уйти с преимуществом в два мяча. После штрафного они устроили вторую волну атаки, и после сброса головой Кэйхилла чудом не попал в ворота Сэйнсбери. Его удар с лета без помех получился как днем ранее у Смольникова, сильным и выше ворот. Ветеран, проведший на поле около часа, из-за этого остался без верной голевой передачи.

Хуан Антонио Пицци произвел в перерыве сразу две замены, а Видаль подтянулся в нападение, располагаясь за спиной Варгаса, как четвертый игрок атаки. Однако вернуть инициативу «трехцветным» не удавалось. Команда потеряла уверенность и даже растерялась, словно не понимала, что происходит. Австралийцам же явно не хватало техники, но напора было хоть отбавляй. Чилийские зрители принялись свистеть.

Счастье, что в их команде есть Видаль, который, сыграв в падении головой, сохранил мяч вблизи чужих ворот, после чего состоялась голевая комбинация. Варгас сделал скидку головой Родригесу, и вышедший на замену игрок принес южноамериканцам облегчение.

«Кенгуру» бились до конца как львы. Мастерства им не хватает, зато за характер команда, безусловно, заслуживает похвалы. Побед на турнире австралийцы не одержали, но ничья с 4-й сборной в рейтинге ФИФА для них почетна. К тому же она повлияла на распределение мест в группе, отправив Чили не в Сочи, а снова в Казань — биться с чемпионом Европы Португалией.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
25 Июня, 18:00 Зрители 33639 Группа B Спартак
Чили 1:1
Первый тайм: 0:1
Австралия
Главные тренеры
Хуан Антонио Пицци Ангелос Постекоглу
Голы
67′ Мартин Родригес (Э. Варгас) 16
14 Джеймс Троиси (Р. Крус) 42′
Составы
Клаудио Браво (к) 1
Маурисио Исла 4
Эухенио Мена 2
Пауло Диас 13
Гонсало Хара 18
57′ Артуро Видаль 8
Алексис Санчес 7
Франсиско Сильва 5
46′ Хосе Педро Фуэнсалида 6
Мартин Родригес 16
46′ Чарльз Арангис 20
75′ Пабло Эрнандес 10
82′ Эдуардо Варгас 11
Марсело Диас 21
1 Мэтью Райан
22 Джексон Ирвайн
14 Джеймс Троиси 31′
16 Азиз Бехич 45+1′
19 Райан Макгоуан
10 Робби Крус
5 Марк Миллиган
21 Массимо Луонго 21′
20 Трент Сэйнсбери 72′
8 Бэйли Райт
4 Тим Кэйхилл (к) 57′ 33′
7 Мэтью Леки
9 Томи Юрич 62′
11 Джейми Макларен
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 4
13 Удары (всего) 11
6 Удары в створ 3
1 Угловые 5
11 Фолы 13
5 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Джанлука Рокки (Италия)
Боковой судья Мауро Тонолини (Италия)
Боковой судья Эленито Ди Либераторе (Италия)
  Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
  Клеман Тюрпен (Франция)
  Милован Ристич (Сербия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти

Новости по теме

Еще 7 новостей   Все новости
24 июня

Валерий Карпин: "Черчесов играл в воротах, какое там понимание футбола"

"Чикаго" обменял Панарина

Пресс-атташе сборной рассказал историю фото Роналду и Черчесова
Викторина
Кто по национальности вратарь сборной России Гильерме?