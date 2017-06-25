Киммих: После матча с камерунцами на Кубке конфедераций немецким игрокам необходим отдых

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Сборная Германии в воскресенье одержала победу над командой Камеруна со счетом 3:1 в матче заключительного тура группового этапа Кубка конфедераций. Данный результат позволил немцам выйти в ½ финала турнира, где они сыграют с мексиканцами 29 июня в Сочи.

«Все мои мысли о том, чтобы отдохнуть. У нас для этого есть два полноценных дня», — сказал он. На вопрос, как игроки сборной будут отдыхать, Киммих рассказал об отличных сочинских пляжах и прогулках по Олимпийскому парку.

«В первую очередь, здесь отличные пляжи. Можем прогуляться, осмотреться, посмотреть на Олимпийский парк. Но мы не будем тратить много времени, впереди игра, у нас будет правильный настрой», — добавил он.

Комментируя игру со сборной Камеруна, полузащитник признал, что в первом тайме сборная Германии играла недостаточно хорошо. «В перерыве у нас был разговор с тренером. Тот факт, что удалили игрока Камеруна, положительно повлиял на нас. Под конец матча мы проводили много атак, с которых мы могли забить», — сказал он.