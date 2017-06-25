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https://sport.mail.ru/football2017/news/30186117/
25 июня 2017, 23:06 | ТАСС

Кэхилл: Чилийцы стали самым сложным соперником сборной Австралии на Кубке конфедераций

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Сборная Чили стала самым сложным соперником австралийской команды на Кубке конфедераций по футболу. Такое мнение журналистам высказал капитан сборной Австралии Тим Кэхилл.

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Австралийцы сыграли вничью с командой Чили в заключительном матче группового этапа со счетом 1:1 и завершили выступление на турнире. Встреча прошла в воскресенье на московском стадионе «Спартак». Матч против чилийцев стал 100-м за сборную для Кэхилла.

«Сборная Чили стала для нас самым сложным соперником на всем групповом этапе. Но мы рады тому, как нам удалось показать себя в этом матче и на турнире в целом. Сегодня мы могли победить, у нас было много моментов, которые не удалось использовать», — сказал Кэхилл.

«Большая часть игры требовала больших физических затрат, но чилийцы оказывали давление, постоянно прессинговали. Мы играли против соперника мирового уровня, который был нам по силам. Мое мнение, мы показали достойный для себя результат на Кубке конфедераций», — добавил австралиец.

Полуфиналы Португалия — Чили и Германия — Мексика пройдут 28 и 29 июня соответственно. Турнир завершится 2 июня.
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