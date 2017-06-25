Тимо Вернер: Россия или Мексика? Без разницы. Все равно мы сильнее

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Он также добавил, что ему все равно, с кем играть в полуфинале турнира.

— Сегодня я забил первый и второй гол за сборную. Горд собой, — отметил Вернер. — Но хотел бы забивать больше.

— Вы сыграете в полуфинале с Мексикой. Не хотели бы видеть Россию в качестве соперника?

— Обе команды очень сильные. Вообще, нам все равно, с кем играть. Все равно мы сильнее. (Ярослав СУСОВ).