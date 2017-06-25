Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кубок конфедераций по футболу 2017
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
18:00 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
18:00 завершен Чили 1
Австралия 1
1/2 финала
28.06 не начался Португалия
Чили
1/2 финала
29.06 не начался Германия
Мексика
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/football2017/news/30186107/
25 июня 2017, 23:05 | Спорт-Экспресс

Тимо Вернер: Россия или Мексика? Без разницы. Все равно мы сильнее

Нападающий сборной Германии Тимо Вернер, ставший автором дубля в матче Кубка конфедераций-2017 с Камеруном (3:1), подчеркнул, что хотел бы забивать больше за национальную команду.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

Он также добавил, что ему все равно, с кем играть в полуфинале турнира.

— Сегодня я забил первый и второй гол за сборную. Горд собой, — отметил Вернер. — Но хотел бы забивать больше.

— Вы сыграете в полуфинале с Мексикой. Не хотели бы видеть Россию в качестве соперника?

— Обе команды очень сильные. Вообще, нам все равно, с кем играть. Все равно мы сильнее. (Ярослав СУСОВ).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Венсан Абубакар: Приглашение в клуб из России? Лучше поеду в Европу

Венсан Абубакар: Приглашение в клуб из России? Лучше поеду в Европу

Нападающий сборной Камеруна Венсан Абубакар после матча Кубка конфедераций-2017 против Германии (1:3) отметил, что именно он стал автором единственного мяча своей команды, который сначала записали как автогол вратаря Марк-Андре тер Штегена.
Еще 7 новостей   Все новости
24 июня

Валерий Карпин: "Черчесов играл в воротах, какое там понимание футбола"

"Чикаго" обменял Панарина

Пресс-атташе сборной рассказал историю фото Роналду и Черчесова
Викторина
Кто по национальности вратарь сборной России Гильерме?