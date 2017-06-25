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— Ваш пост в Инстаграме вызвал неоднозначную реакцию и возможно кем-то был понят не верно. Что вы на самом деле имели ввиду? Кому была адресована публикация?

Артем ДЗЮБА: — Этот message — шутка, просто эмоция. Мы не в первый раз используем похожие жесты. Люди что-то додумывают за нас и пытаются раздуть скандал, лишь бы очернить кого-то.

— Вы следили за выступлением сборной на Кубке конфедераций? Как вам игра россиян?

Александр КОКОРИН: — Конечно, мы с ребятами переживали за команду. Знаете, все товарищеские матчи «Зенита», здесь на сборе выпадали именно на время встреч наших на Кубке конфедераций. Так что увидеть матчи в прямом эфире так и не удалось. Поэтому не считаю корректным комментировать игру команды. Но при этом следили за счетом, видели, что парни бились и сражались до конца.

— Многие возмущены словами депутата Лебедева, который хочет «дать Жиркову в морду». Что вы ему ответите?

Дзюба: — Пусть попробует, посмотрим, что из этого получится.