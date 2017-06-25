Кокорин и Дзюба — о скандальном видео
Нападающие «Зенита» Артем Дзюба и Александр Кокорин, находясь с командой на сборе в Австрии, прокомментировали свой пост в Инстаграме. При этом они были удивлены неоднозначной интерпретацией своего сообщения.
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Видимо, что-то случилось...
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— Ваш пост в Инстаграме вызвал неоднозначную реакцию и возможно
Артем ДЗЮБА: — Этот message — шутка, просто эмоция. Мы не в первый раз используем похожие жесты. Люди
— Вы следили за выступлением сборной на Кубке конфедераций? Как вам игра россиян?
Александр КОКОРИН: — Конечно, мы с ребятами переживали за команду. Знаете, все товарищеские матчи «Зенита», здесь на сборе выпадали именно на время встреч наших на Кубке конфедераций. Так что увидеть матчи в прямом эфире так и не удалось. Поэтому не считаю корректным комментировать игру команды. Но при этом следили за счетом, видели, что парни бились и сражались до конца.
— Многие возмущены словами депутата Лебедева, который хочет «дать Жиркову в морду». Что вы ему ответите?
Дзюба: — Пусть попробует, посмотрим, что из этого получится.
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