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https://sport.mail.ru/football2017/news/30186034/
25 июня 2017, 22:45 | ТАСС

Мутко: Футболисты сборной России не просили вознаграждения за Кубок конфедераций

МОСКВА, 25 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Футболисты сборной России не поднимали вопрос о финансовом вознаграждении за выступление на Кубке конфедераций. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

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Сборная России заняла третье место в группе А, не сумев выйти в плей-офф. Она обыграла команду Новой Зеландии (2:0), но уступила португальцам (0:1) и мексиканцам (1:2).

На вопрос, получат ли футболисты российской сборной какое-либо вознаграждение, Мутко ответил: «Парни этот вопрос никогда не поднимали. Это технический вопрос, раз и навсегда решенный, ведь есть контракт с командой».

Глава РФС отметил, что сборная России добилась значительного прогресса. «Я понял, мы можем играть на самом высоком уровне! Посмотрите, что творил Александр Головин в матче с мексиканцами, какой мяч забил Самедов! И важно, что у этой команды нет равнодушия, игроки были очень расстроены поражением», — отметил Мутко.

«Да, есть игроки в других сборных выше уровнем, но наша команда играла со страстью», — добавил собеседник ТАСС.

Мутко поблагодарил болельщиков за поддержку сборной России. «У нас есть истинные болельщики. Ребята были на стадионе, а потом пришли к гостинице в первом часу ночи проводить команду, поддержать футболистов. Это наша команда, это сборная России, хочется, чтобы ее поддерживали в любых ситуациях, если она, как на Кубке конфедераций, играет с полной самоотдачей», — подчеркнул вице-премьер РФ.
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