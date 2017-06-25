Мутко: Футболисты сборной России не просили вознаграждения за Кубок конфедераций
МОСКВА, 25 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Футболисты сборной России не поднимали вопрос о финансовом вознаграждении за выступление на Кубке конфедераций. Об этом ТАСС сообщил
вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
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Глава РФС отметил, что сборная России добилась значительного прогресса. «Я понял, мы можем играть на самом высоком уровне! Посмотрите, что творил Александр Головин в матче с мексиканцами, какой мяч забил Самедов! И важно, что у этой команды нет равнодушия, игроки были очень расстроены поражением», — отметил Мутко.
«Да, есть игроки в других сборных выше уровнем, но наша команда играла со страстью», — добавил собеседник ТАСС.
Мутко поблагодарил болельщиков за поддержку сборной России. «У нас есть истинные болельщики. Ребята были на стадионе, а потом пришли к гостинице в первом часу ночи проводить команду, поддержать футболистов. Это наша команда, это сборная России, хочется, чтобы ее поддерживали в любых ситуациях, если она, как на Кубке конфедераций, играет с полной самоотдачей», — подчеркнул
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