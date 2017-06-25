Мутко: Футболисты сборной России не просили вознаграждения за Кубок конфедераций

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Сборная России заняла третье место в группе А, не сумев выйти в плей-офф. Она обыграла команду Новой Зеландии (2:0), но уступила португальцам (0:1) и мексиканцам (1:2).

На вопрос, получат ли футболисты российской сборной какое-либо вознаграждение, Мутко ответил: «Парни этот вопрос никогда не поднимали. Это технический вопрос, раз и навсегда решенный, ведь есть контракт с командой».

Глава РФС отметил, что сборная России добилась значительного прогресса. «Я понял, мы можем играть на самом высоком уровне! Посмотрите, что творил Александр Головин в матче с мексиканцами, какой мяч забил Самедов! И важно, что у этой команды нет равнодушия, игроки были очень расстроены поражением», — отметил Мутко.

«Да, есть игроки в других сборных выше уровнем, но наша команда играла со страстью», — добавил собеседник ТАСС.