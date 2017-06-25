Александр Кокорин: На Кубке конфедераций сборная России билась и сражалась до конца
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин отметил, что переживал за сборную России на Кубке конфедераций-2017, которая завершила выступления на турнире после вчерашнего поражения от Мексики (1:2).
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Сегодня на своей странице в Инстаграме Кокорин выложил видео, на котором он и форвард питерцев Артем Дзюба прикладывают ладонь к лицу, предположительно пародируя Станислава Черчесова. Данная запись вызвала широкий резонанс.
— Вы следили за выступлением сборной на Кубке конфедераций? Как вам игра россиян?
— Конечно, мы с ребятами переживали за команду. Знаете, все товарищеские матчи «Зенита», здесь на сборе выпадали именно на время встреч наших на Кубке конфедераций. Так что увидеть матчи в прямом эфире так и не удалось. Поэтому не считаю корректным комментировать игру команды. Но при этом следили за счетом, видели, что парни бились и сражались до конца. (Сергей ЦИММЕРМАН).
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