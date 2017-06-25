Артем Дзюба: Пусть Лебедев попробует «дать в морду» Жиркову. Посмотрим, что из этого получится
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отметил, что хотел бы посмотреть, как
вице-спикер Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев, оскорбивший полузащитника сборной России Юрия Жиркова, даст футболисту «в морду».
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Ранее политик предложил «дать в морду» Жиркову за то, что он был удален с поля в игре Кубка конфедераций против Мексики (1:2).
— Многие возмущены словами депутата Лебедева, который хочет «дать Жиркову в морду». Что вы ему ответите?
— Пусть попробует, посмотрим, что из этого получится. (Сергей ЦИММЕРМАН).
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|24 Июня, 18:00
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