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Кубок конфедераций по футболу 2017
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
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Россия 1
тв
Группа A
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тв
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Камерун 1
тв
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Австралия 1
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Чили
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30185966/
25 июня 2017, 22:31 | ТАСС

Тренер сборной Австралии отметил прекрасную организацию Кубка конфедераций

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Австралии по футболу Ангелос Постекоглу отметил прекрасную организацию Кубка конфедераций в России. Такое мнение он высказал на послематчевой пресс-конференции.

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© AP 2017

В воскресенье сборная Австралии со счетом 1:1 сыграла вничью с командой Чили в заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций.

«Мы очень разочарованы, турнир был прекрасным с точки зрения организации и с точки зрения объектов. У нас не было никаких проблем и никаких трудностей. К сожалению, нам не удалось выйти из группы», — сказал Постекоглу.

«Мы знали, что каждый матч будет трудным, выложились в первых двух играх, — продолжил специалист. — Но сборная Чили — это команда мирового уровня, нам потребовалось поменять состав, надо отдать должное ребятам, которые вышли на поле, они даже превысили ожидания, они проявили себя очень хорошо».

«Мы мерились силами с лучшими командами на этом турнире, когда мы выходили на этот матч, то думали, что у нас будут силы. Но, к сожалению, не получилось добиться итогового результата», — добавил австралиец.

Кубок конфедераций стал турниром упущенных возможностей для сборной Австралии

Тренер считает, что Кубок конфедераций стал турниром упущенных возможностей для сборной. «Да, для нас это турнир упущенных возможностей. Если посмотреть в контексте трех матчей, то мы просто расстроены, что не удалось выйти из группы. Но мы ставили самые высокие цели», — сказал Постекоглу.

«Я считаю, что мы будем играть в такой же футбол в будущем, попробуем навязать свою игру, — продолжил специалист. — Мы встречались с сильнейшими сборными мира. Мы всегда боремся и не будем избегать таких встреч, будем продолжать ставить эту группу игроков в самые сложные ситуации».

«Здесь соперники для нашей команды были очень серьезными, я надеюсь, что и другие увидели, что наши ребята играют на хорошем уровне. Вопрос другой — где играют на клубном уровне наши футболисты и игроки соперников. Надеюсь, их заметят после этого турнира», — заключил тренер.

Сборная Австралии с двумя очками заняла третье место в группе В и завершила выступление на турнире. Кубок конфедераций завершится 2 июля.
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25 Июня, 18:00 Зрители 33639 Группа B Спартак
Чили 1:1
Первый тайм: 0:1
Австралия
Главные тренеры
Хуан Антонио Пицци Ангелос Постекоглу
Голы
67′ Мартин Родригес (Э. Варгас) 16
14 Джеймс Троиси (Р. Крус) 42′
Составы
Клаудио Браво (к) 1
Маурисио Исла 4
Эухенио Мена 2
Пауло Диас 13
Гонсало Хара 18
57′ Артуро Видаль 8
Алексис Санчес 7
Франсиско Сильва 5
46′ Хосе Педро Фуэнсалида 6
Мартин Родригес 16
46′ Чарльз Арангис 20
75′ Пабло Эрнандес 10
82′ Эдуардо Варгас 11
Марсело Диас 21
1 Мэтью Райан
22 Джексон Ирвайн
14 Джеймс Троиси 31′
16 Азиз Бехич 45+1′
19 Райан Макгоуан
10 Робби Крус
5 Марк Миллиган
21 Массимо Луонго 21′
20 Трент Сэйнсбери 72′
8 Бэйли Райт
4 Тим Кэйхилл (к) 57′ 33′
7 Мэтью Леки
9 Томи Юрич 62′
11 Джейми Макларен
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 4
13 Удары (всего) 11
6 Удары в створ 3
1 Угловые 5
11 Фолы 13
5 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Джанлука Рокки (Италия)
Боковой судья Мауро Тонолини (Италия)
Боковой судья Эленито Ди Либераторе (Италия)
  Овидиу Алин Хацеган (Румыния)
  Клеман Тюрпен (Франция)
  Милован Ристич (Сербия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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