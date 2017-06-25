Тренер сборной Австралии отметил прекрасную организацию Кубка конфедераций

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В воскресенье сборная Австралии со счетом 1:1 сыграла вничью с командой Чили в заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций.

«Мы очень разочарованы, турнир был прекрасным с точки зрения организации и с точки зрения объектов. У нас не было никаких проблем и никаких трудностей. К сожалению, нам не удалось выйти из группы», — сказал Постекоглу.

«Мы знали, что каждый матч будет трудным, выложились в первых двух играх, — продолжил специалист. — Но сборная Чили — это команда мирового уровня, нам потребовалось поменять состав, надо отдать должное ребятам, которые вышли на поле, они даже превысили ожидания, они проявили себя очень хорошо».

«Мы мерились силами с лучшими командами на этом турнире, когда мы выходили на этот матч, то думали, что у нас будут силы. Но, к сожалению, не получилось добиться итогового результата», — добавил австралиец.

Кубок конфедераций стал турниром упущенных возможностей для сборной Австралии

Тренер считает, что Кубок конфедераций стал турниром упущенных возможностей для сборной. «Да, для нас это турнир упущенных возможностей. Если посмотреть в контексте трех матчей, то мы просто расстроены, что не удалось выйти из группы. Но мы ставили самые высокие цели», — сказал Постекоглу.

«Я считаю, что мы будем играть в такой же футбол в будущем, попробуем навязать свою игру, — продолжил специалист. — Мы встречались с сильнейшими сборными мира. Мы всегда боремся и не будем избегать таких встреч, будем продолжать ставить эту группу игроков в самые сложные ситуации».

«Здесь соперники для нашей команды были очень серьезными, я надеюсь, что и другие увидели, что наши ребята играют на хорошем уровне. Вопрос другой — где играют на клубном уровне наши футболисты и игроки соперников. Надеюсь, их заметят после этого турнира», — заключил тренер.

Сборная Австралии с двумя очками заняла третье место в группе В и завершила выступление на турнире. Кубок конфедераций завершится 2 июля.