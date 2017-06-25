Мутко: Групповой этап Кубка конфедераций стал настоящим праздником футбола
МОСКВА, 25 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Команды подарили болельщикам на групповом этапе Кубка конфедераций настоящий праздник футбола. Об этом ТАСС заявил
вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко.
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«Команды на групповом этапе показали великолепный футбол, игру высочайшего уровня. Португальцы, мексиканцы, немцы, чилийцы заслуженно вышли в
«Средняя посещаемость матчей составила около 35 тысяч зрителей. Это хороший показатель. Я много общался с болельщиками, на Кубок конфедераций люди приехали семьями со всех уголков нашей страны — от Калининграда до Владивостока», — добавил
Мутко отметил, что определенные проблемы все же существуют, но от них «никто не собирается отворачиваться». «Ежедневно проводятся совещания оперативного штаба, подводятся итоги дня, что получилось, что нет. Мы делаем выводы и двигаемся дальше», — сказал собеседник ТАСС.
Кубок конфедераций завершится 2 июля.
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