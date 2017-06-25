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Кубок конфедераций по футболу 2017
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Чили 2
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19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30185895/
25 июня 2017, 22:18 | ТАСС

Тренер камерунцев удивлен решением арбитра удалить футболиста команды в матче с немцами

СОЧИ, 25 июня. /ТАСС/. В сборной Камеруна удивлены решением судьи матча Кубка конфедераций с командой Германии удалить Эрнеста Мабуку после столкновения с немецким футболистом в борьбе на втором этаже. Об этом главный тренер сборной Камеруна Уго Броос заявил на послематчевой пресс-конференции.

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Сборная Германии в воскресенье одержала победу над командой Камеруна со счетом 3:1 в матче заключительного тура группового этапа Кубка конфедераций.

На 64-й минуте за опасную игру с поля был удален защитник сборной Камеруна Эрнест Мабука. Главному судье матча колумбийцу Вильмару Рольдану пришлось обратиться к системе видеопомощи арбитрам, чтобы точно определить, кто нарушил правила в эпизоде. Сначала рефери допустил ошибку, показав красную карточку другому игроку африканской команды Себастьену Сиани.

«Весь мир в растерянности, кто попросил видеоповтор и как был достигнут этот результат. Судья не давал нам разъяснений относительно этого случая, он дал красную карточку, потом помощники звонили [судье], сказали, что это был не тот человек, вместо Сиани карточку получил Мабука», — отметил он.

«Я думаю, что в этом случае оба игрока играли на втором этаже, поэтому мне не было полностью понятно, почему было такое решение — дать красную карточку нашему игроку, не понимаю, почему решение касалось только нашего игрока», — добавил Броос.

В турнирной таблице группы B сборная Германии набрала семь очков и заняла первое место, камерунцы с одним баллом стали последними, вторыми финишировали чилийцы (5), третьими — австралийцы (2). Данный результат позволил немцам выйти в ½ финала турнира, где они сыграют с мексиканцами 29 июня в Сочи.
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25 Июня, 18:00 Зрители 30230 Группа B Фишт
Германия 3:1
Первый тайм: 0:0
Камерун
Главные тренеры
Йоахим Лев Уго Брос
Голы
48′ Керем Демирбай (Ю. Дракслер) 10
66′ Тимо Вернер (Дж. Киммих) 11
81′ Тимо Вернер (Б. Хенрикс) 11
10 Венсан Абубакар (Н. Нгамале) 78′
Составы
Марк-Андре тер Штеген 22
Джошуа Киммих 18
90+2′ Марвин Платтенхардт 5
Маттиас Гинтер 4
Антонио Рюдигер 16
Никлас Зюле 17
Эмре Джан 14
Тимо Вернер 11
77′ Керем Демирбай 10
Юлиан Брандт 20
80′ Юлиан Дракслер (к) 7
Амин Юнес 15
74′ Себастьян Руди 21
Беньямин Хенрикс 6
1 Фабрис Ондоа
2 Эрнест Мабука 64′
19 Коллинс Фай
4 Адольф Тейку
5 Мишель Нгаде-Нгаджюи
3 Андре-Франк Замбо
10 Венсан Абубакар
15 Себастьен Сиани
13 Кристиан Бассогог 82′
20 Карл Токо-Экамби
8 Бенжамен Муканджо (к) 70′
12 Жером Гиоата
17 Арно Джум 58′
7 Николя Муми Нгамале
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 1
10 Голевые моменты 2
19 Удары (всего) 9
9 Удары в створ 2
6 Угловые 3
10 Фолы 8
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Вильмар Рольдан (Колумбия)
Боковой судья Александр Гусман (Колумбия)
Боковой судья Кристиан де ла Крус (Колумбия)
  Артур Диаш (Португалия)
  Энрике Касерес (Парагвай)
  Эрнан Майдана (Аргентина)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Серия пенальти: нереализованный пенальти

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