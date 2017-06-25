Тренер камерунцев удивлен решением арбитра удалить футболиста команды в матче с немцами
СОЧИ, 25 июня. /ТАСС/. В сборной Камеруна удивлены решением судьи матча Кубка конфедераций с командой Германии удалить Эрнеста Мабуку после столкновения с немецким футболистом в борьбе на втором этаже. Об этом главный тренер сборной Камеруна Уго Броос заявил на послематчевой пресс-конференции.
Сборная Германии в воскресенье одержала победу над командой Камеруна со счетом 3:1 в матче заключительного тура группового этапа Кубка конфедераций.
На 64-й минуте за опасную игру с поля был удален защитник сборной Камеруна Эрнест Мабука. Главному судье матча колумбийцу Вильмару Рольдану пришлось обратиться к системе видеопомощи арбитрам, чтобы точно определить, кто нарушил правила в эпизоде. Сначала рефери допустил ошибку, показав красную карточку другому игроку африканской команды Себастьену Сиани.
«Весь мир в растерянности, кто попросил видеоповтор и как был достигнут этот результат. Судья не давал нам разъяснений относительно этого случая, он дал красную карточку, потом помощники звонили [судье], сказали, что это был не тот человек, вместо Сиани карточку получил Мабука», — отметил он.
«Я думаю, что в этом случае оба игрока играли на втором этаже, поэтому мне не было полностью понятно, почему было такое решение — дать красную карточку нашему игроку, не понимаю, почему решение касалось только нашего игрока», — добавил Броос.
В турнирной таблице группы B сборная Германии набрала семь очков и заняла первое место, камерунцы с одним баллом стали последними, вторыми финишировали чилийцы (5), третьими — австралийцы (2). Данный результат позволил немцам выйти в ½ финала турнира, где они сыграют с мексиканцами 29 июня в Сочи.
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Нападающий сборной Камеруна Венсан Абубакар после матча Кубка конфедераций-2017 против Германии (1:3) отметил, что именно он стал автором единственного мяча своей команды, который сначала записали как автогол вратаря Марк-Андре тер Штегена.