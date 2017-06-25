Тренер камерунцев удивлен решением арбитра удалить футболиста команды в матче с немцами

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Сборная Германии в воскресенье одержала победу над командой Камеруна со счетом 3:1 в матче заключительного тура группового этапа Кубка конфедераций.

На 64-й минуте за опасную игру с поля был удален защитник сборной Камеруна Эрнест Мабука. Главному судье матча колумбийцу Вильмару Рольдану пришлось обратиться к системе видеопомощи арбитрам, чтобы точно определить, кто нарушил правила в эпизоде. Сначала рефери допустил ошибку, показав красную карточку другому игроку африканской команды Себастьену Сиани.

«Весь мир в растерянности, кто попросил видеоповтор и как был достигнут этот результат. Судья не давал нам разъяснений относительно этого случая, он дал красную карточку, потом помощники звонили [судье], сказали, что это был не тот человек, вместо Сиани карточку получил Мабука», — отметил он.

«Я думаю, что в этом случае оба игрока играли на втором этаже, поэтому мне не было полностью понятно, почему было такое решение — дать красную карточку нашему игроку, не понимаю, почему решение касалось только нашего игрока», — добавил Броос.

В турнирной таблице группы B сборная Германии набрала семь очков и заняла первое место, камерунцы с одним баллом стали последними, вторыми финишировали чилийцы (5), третьими — австралийцы (2). Данный результат позволил немцам выйти в ½ финала турнира, где они сыграют с мексиканцами 29 июня в Сочи.