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https://sport.mail.ru/football2017/news/30185838/
25 июня 2017, 22:04 | ТАСС

Пицци: Чилийские футболисты не страдали от самоуверенности в матче с австралийцами

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Чили не страдали от самоуверенности в матче Кубка конфедераций против команды Австралии. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер чилийцев Хуан Антонио Пицци.

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В воскресенье сборная Чили со счетом 1:1 сыграла вничью с командой Австралии в заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций и вышла в полуфинал турнира.

«Мы выполнили нашу первую задачу. Ни с какой точки зрения мы не переоценивали свои силы и не страдали от чрезмерной самоуверенности. По ходу игры нам приходилось приспосабливаться и адаптироваться. В первую очередь, играть от соперника», — сказал Пицци.

«Они сегодня играли очень агрессивно, в каких-то моментах переигрывали нас, — продолжил специалист. — Много моментов было, которые не позволили проявить свои лучшие качества. Но повторю то, что говорил ранее: у нас были разные возможности, и мы могли внести определенные изменения, которые поменяли бы команду. Но я полностью доверяю тем игрокам, которые вышли сегодня на поле».

Сборная Чили заняла второе место в группе В, набрав пять очков. В полуфинале турнира чилийцы встретятся с командой Португалии 28 июня на стадионе «Казань-Арена». «Мы очень рады выходу в полуфинал, рады качеству игры, которую показали, мы будем играть так, как будто вышли в четвертьфинал чемпионата мира. Самое главное, что первоначальную задачу мы выполнили, теперь будем готовиться ко встрече с португальцами», — заключил чилийский тренер.

Кубок конфедераций завершится 2 июля.
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