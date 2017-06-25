Пицци: Чилийские футболисты не страдали от самоуверенности в матче с австралийцами

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В воскресенье сборная Чили со счетом 1:1 сыграла вничью с командой Австралии в заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций и вышла в полуфинал турнира.

«Мы выполнили нашу первую задачу. Ни с какой точки зрения мы не переоценивали свои силы и не страдали от чрезмерной самоуверенности. По ходу игры нам приходилось приспосабливаться и адаптироваться. В первую очередь, играть от соперника», — сказал Пицци.

«Они сегодня играли очень агрессивно, в каких-то моментах переигрывали нас, — продолжил специалист. — Много моментов было, которые не позволили проявить свои лучшие качества. Но повторю то, что говорил ранее: у нас были разные возможности, и мы могли внести определенные изменения, которые поменяли бы команду. Но я полностью доверяю тем игрокам, которые вышли сегодня на поле».

Сборная Чили заняла второе место в группе В, набрав пять очков. В полуфинале турнира чилийцы встретятся с командой Португалии 28 июня на стадионе «Казань-Арена». «Мы очень рады выходу в полуфинал, рады качеству игры, которую показали, мы будем играть так, как будто вышли в четвертьфинал чемпионата мира. Самое главное, что первоначальную задачу мы выполнили, теперь будем готовиться ко встрече с португальцами», — заключил чилийский тренер.

Кубок конфедераций завершится 2 июля.