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«Мы гордимся игрой, хоть и результат нас разочаровал. Я говорил, что мы хотели изменить менталитет в австралийском футболе. Люди думают, что мы драчуны, играем в длинные мячи. Но мы хотим играть высоко, создавать опасные моменты. Тем не менее мы гордимся и своей игрой, и тренерским штабом.

Атмосфера в России фантастическая. У нас было мало времени, чтобы посмотреть больше достопримечательностей, но города — прекрасные, стадионы — одни из лучших, на которых мне приходилось играть. С нетерпением жду возможности сыграть здесь и на чемпионате мира, — передаёт слова Троизи корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.