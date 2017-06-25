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Из пятнадцати ударов соперника в створ ворот лишь три достигли цели. Таким образом, процент отраженных ударов у капитана национальной команды составил 80 процентов. Ни один из других десяти вратарей, появлявшихся на полях Кубка конфедераций, не может похвастать подобными цифрами. (Алексей МОРОЗ).