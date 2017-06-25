Акинфеев — лучший вратарь группового этапа по проценту отбитых ударов
Вратарь сборной России Игорь Акинфеев стал лучшим голкипером группового турнира Кубка конфедераций по важнейшему показателю.
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Из пятнадцати ударов соперника в створ ворот лишь три достигли цели. Таким образом, процент отраженных ударов у капитана национальной команды составил 80 процентов. Ни один из других десяти вратарей, появлявшихся на полях Кубка конфедераций, не может похвастать подобными цифрами. (Алексей МОРОЗ).
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