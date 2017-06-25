Денис Глушаков: Не судите строго, сборная России полностью отдалась игре
Полузащитник сборной России Денис Глушаков поблагодарил болельщиков за поддержку в матчах Кубка конфедераций-2017.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
1/18
Россияне завершили выступления на турнире, заняв третье место в своей группе.
— Дорогие болельщики! Спасибо Вам большое за поддержку! — написал на своей странице в Инстаграме Глушаков. — Чувствовалось, что мы играли дома, в России! Мы русские, и не судите строго! Отдались игре полностью, но футбол — это игра!
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter