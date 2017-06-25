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Кубок конфедераций по футболу 2017
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
18:00 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
18:00 завершен Чили 1
Австралия 1
1/2 финала
28.06 не начался Португалия
Чили
1/2 финала
29.06 не начался Германия
Мексика
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30185752/
25 июня 2017, 20:54 | Спорт-Экспресс

Денис Глушаков: Не судите строго, сборная России полностью отдалась игре

Полузащитник сборной России Денис Глушаков поблагодарил болельщиков за поддержку в матчах Кубка конфедераций-2017.

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Россияне завершили выступления на турнире, заняв третье место в своей группе.

— Дорогие болельщики! Спасибо Вам большое за поддержку! — написал на своей странице в Инстаграме Глушаков. — Чувствовалось, что мы играли дома, в России! Мы русские, и не судите строго! Отдались игре полностью, но футбол — это игра!
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