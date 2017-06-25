Пять вратарей, которые могут заменить Акинфеева в сборной России

Александр Беленов («Уфа»)

Опытный вратарь, который в прошлом сезоне отразил четыре пенальти из семи. Тоже полезный навык. В разные годы Беленова называли одним из лучших в своем амплуа и даже включали в расширенный состав сборной. Он постоянно в игре и загружен работой — 4,9 удара в створ ворот за матч, что является четвертым показателем. Штурмов не боится. Но есть и недостаток — неуверенная игра при дальних ударах соперника. В прошлом сезоне пропустил 7 таких мячей; больше только Юрченко и Городов (по 9).

Андрей Лунев («Зенит»)

Провел фантастический сезон, выиграв конкуренцию за место в составе сразу двух клубов. 12 матчей из 20 сыграл «на ноль». Пропускает в среднем всего 0,6 гола за игру и совершает по 3,5 сэйва, что на 0,4 меньше, чем у Беленова, но на 1 больше, чем у Акинфеева. Главное — играет чисто, стабильно, без привозов; психологически устойчив — не дрогнет, даже если на беговой дорожке пройдет гей-парад. Хорош на стандартах и пенальти. Пока у нас не было поводов усомниться в высоком классе этого вратаря.

Сослан Джанаев («Ростов»)

До травмы был одним из лучших вратарей чемпионата. Конечно, на статистику Джанаева повлияла монолитная оборона «Ростова» — с таким щитом стоять на воротах проще. Но разве у ЦСКА оборона хуже? Если вы так считаете, то рекомендую вспомнить, кто в прошлом сезоне пропустил меньше всех. В позапрошлом чемпионате Сослан пропускал по 0,64 гола за матч — второй показатель после Крицюка. В прошлом — по 0,67 — седьмой показатель (из 28 вратарей). Стабильность очевидна.

Александр Селихов («Спартак»)

Ему всего 23. А он уже успел побывать в школах «Зенита» и «Спартака», заявить о себе в «Амкаре» как о самом одаренном российском голкипере и вернуться в большой клуб. Да, нахождение Селихова в нашем топе немного удивляет в свете того, что последние полгода он провел на скамейке запасных. Но, думается, в ближайшее время его положение в «Спартаке» изменится. Он пропускает всего по 0,64 гола за матч, а на выходах играет по 2,13 раза, то есть почти в 2,5 раза чаще, чем Акинфеев.

Никита Медведев («Локомотив»)