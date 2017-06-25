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https://sport.mail.ru/football2017/news/30185710/
25 июня 2017, 20:50 | Советский спорт

Пять вратарей, которые могут заменить Акинфеева в сборной России

«Советский спорт» называет пятерку голкиперов, которые ничем не хуже первого номера сборной.

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Александр Беленов («Уфа»)

Опытный вратарь, который в прошлом сезоне отразил четыре пенальти из семи. Тоже полезный навык. В разные годы Беленова называли одним из лучших в своем амплуа и даже включали в расширенный состав сборной. Он постоянно в игре и загружен работой — 4,9 удара в створ ворот за матч, что является четвертым показателем. Штурмов не боится. Но есть и недостаток — неуверенная игра при дальних ударах соперника. В прошлом сезоне пропустил 7 таких мячей; больше только Юрченко и Городов (по 9).

Андрей Лунев («Зенит»)

Провел фантастический сезон, выиграв конкуренцию за место в составе сразу двух клубов. 12 матчей из 20 сыграл «на ноль». Пропускает в среднем всего 0,6 гола за игру и совершает по 3,5 сэйва, что на 0,4 меньше, чем у Беленова, но на 1 больше, чем у Акинфеева. Главное — играет чисто, стабильно, без привозов; психологически устойчив — не дрогнет, даже если на беговой дорожке пройдет гей-парад. Хорош на стандартах и пенальти. Пока у нас не было поводов усомниться в высоком классе этого вратаря.

Сослан Джанаев («Ростов»)

До травмы был одним из лучших вратарей чемпионата. Конечно, на статистику Джанаева повлияла монолитная оборона «Ростова» — с таким щитом стоять на воротах проще. Но разве у ЦСКА оборона хуже? Если вы так считаете, то рекомендую вспомнить, кто в прошлом сезоне пропустил меньше всех. В позапрошлом чемпионате Сослан пропускал по 0,64 гола за матч — второй показатель после Крицюка. В прошлом — по 0,67 — седьмой показатель (из 28 вратарей). Стабильность очевидна.

Александр Селихов («Спартак»)

Ему всего 23. А он уже успел побывать в школах «Зенита» и «Спартака», заявить о себе в «Амкаре» как о самом одаренном российском голкипере и вернуться в большой клуб. Да, нахождение Селихова в нашем топе немного удивляет в свете того, что последние полгода он провел на скамейке запасных. Но, думается, в ближайшее время его положение в «Спартаке» изменится. Он пропускает всего по 0,64 гола за матч, а на выходах играет по 2,13 раза, то есть почти в 2,5 раза чаще, чем Акинфеев.

Никита Медведев («Локомотив»)

22-летний вундеркинд, ставший одним из главных открытий прошлого сезона. Юному (ну, понятно, что по вратарским меркам) Медведеву удалось то, что не удавалось самым звездным голкиперам премьер-лиги, — побить, казалось бы, вечный рекорд Руслана Нигматуллина по продолжительности сухой серии — почти тысяча минут. Сыграл «на ноль» 10 матчей из 17. И стал лучшим вратарем сезона по среднему количеству пропущенных мячей — 0,45 за игру. Лишь бы в «Локомотиве» парня не замариновали.
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24 Июня, 18:00 Зрители 41585 Группа A Казань Арена
Мексика 2:1
Первый тайм: 1:1
Россия
Главные тренеры
Хуан Карлос Осорио Станислав Черчесов
Голы
30′ Нестор Араухо (Э. Эррера) 2
52′ Ирвинг Лосано (Э. Эррера) 22
19 Александр Самедов (А. Ерохин, А. Головин) 25′
Составы
Гильермо Очоа 13
Нестор Араухо 2
Мигель Лаюн 7
Эктор Морено 15
Хонатан дос Сантос 6
Хавьер Эрнандес 14
Ирвинг Лосано 22
Эктор Эррера 16
39′ Диего Рейес 5
Луис Рейес 21
16′ 70′ Андрес Гуардадо (к) 18
90+2′ Освальдо Аланис 23
46′ Карлос Альберто Вела 11
Хавьер Акино 20
1 Игорь Акинфеев (к)
5 Виктор Васин 71′
6 Георгий Джикия
13 Федор Кудряшов 63′
19 Александр Самедов
18 Юрий Жирков 9′ 68′
17 Александр Головин 88′
8 Денис Глушаков
21 Александр Ерохин 70′
2 Игорь Смольников
9 Федор Смолов 78′
20 Максим Канунников
11 Александр Бухаров 64′
7 Дмитрий Полоз
Статистика
2 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
12 Удары (всего) 10
7 Удары в створ 2
0 Штанги, перекладины 1
7 Фолы 20
3 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Фахад Аль-Мирдаси (Саудовская Аравия)
Боковой судья Абдула Альшальваи (Саудовская Аравия)
Боковой судья Мохаммед Аль Абакри (Саудовская Аравия)
  Джайр Марруфо (США)
  Равшан Ирматов (Узбекистан)
  Реза Сохандан (Иран)
Обозначения
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Вошел в игру
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Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
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