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https://sport.mail.ru/football2017/news/30185706/
25 июня 2017, 20:42 | Р-Спорт

Йоахим Лёв одержал сотую победу с футболистами сборной Германии

Йоахим Лёв одержал сотую победу в качестве главного тренера сборной Германии по футболу.

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Сборная Германии в воскресенье в Сочи обыграла команду Камеруна в матче группового этапа Кубка конфедераций со счетом 3:1 и с первого места в квартете вышла в полуфинал турнира. Для «бундестим» эта игра стала 150-й под руководством Лёва.

Лев возглавил сборную Германии после чемпионата мира 2006 года. С немецкой командой он выиграл золото чемпионата мира 2014 года, завоевал серебро чемпионата Европы 2008 года и бронзу мирового первенства 2010 года. Он является рекордсменом среди тренеров сборной Германии по числу побед.
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