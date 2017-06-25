Определились полуфинальные пары Кубка конфедераций — 2017
Завершился групповой этап проходящего в России Кубка конфедераций.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Таким образом, определились полуфинальные пары.
Сборная Португалии, занявшая первое место в группе A, встретится с командой Чили, финишировавшей на второй строчке в группе B. Матч состоится 28 июня в Казани.
В другом полуфинале встретятся лучшая команда группы B сборная Германии и сборная Мексики, занявшая второе место в группе A. Матч состоится 29 июня в Сочи.
Матч за третье место на Кубке конфедераций пройдёт 2 июля в Москве. В тот же день в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter